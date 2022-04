Ein Allgäuer Bergsport-Mode-Label eröffnet in Kempten einen Showroom. Ein Café schließt - wegen der Folgen der Corona-Krise.

09.04.2022 | Stand: 18:41 Uhr

Erneut verändern sich in der Kemptener Innenstadt Gastronomie und Geschäftswelt. Das Café Bianca in der Poststraße hat jüngst seine Tore geschlossen. Holger Riedisser eröffnete dagegen in der Fürstenstraße einen Showroom für seine Outdoorkleidungsmarke Adele Bergzauber.

