Bibliothek der Dinge in Kempten - Am beliebtesten: Strom-Messgeräte und Wildkameras

In der Bibliothek der Dinge in Kempten werden Dinge verliehen, mit denen Neugierige Umwelt und Natur entdecken können. Jetzt soll ein neues Projekt begeistern.

Von Nicole Bockhorst und Laura Jungwirth

12.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Erst rechts, dann geradeaus und zum Schluss eine Linkskurve drehend, kommt der schwarz-gelbe Plastikkäfer mitten im Raum zum Stehen. Der programmierbare Bienenroboter „Bee-Bot“ ist nur einer der vielen Gegenstände in der „Bibliothek der Dinge“ in Kempten. Anders als in gewöhnlichen Bibliotheken können hier Alltags- und Forschungsobjekte ausgeliehen werden.

