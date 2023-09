Lärm und Pöbeleien in Kemptener Biergärten ärgern Anwohner

Dürfen die das? Wenn eine Gastronomie im Freien ausschenkt, kommen schnell Fragen auf. Genervte Anwohner kritisieren die Stadt Kempten. Das sagt die Verwaltung.

20.09.2023 | Stand: 05:51 Uhr

Während die einen im Biergarten oder an ein paar Gastro-Tischen im Freien gesellig beieinander sitzen, kann der Lärm für Anwohnerinnen und Anwohner eine Belastung sein. Gerade, wenn ein Betrieb eine neue Außengastronomie eröffnet, fragen sich manche: Dürfen die das? Ärger gab es etwa nach Eröffnung eines Biergartens in einem Mischgebiet in Sankt Mang. Fakt ist: In Kempten haben laut Stadtverwaltung von knapp 220 Gaststätten 80 bis 90 Prozent einen Außenschankbereich. Etwa 80 Betriebe davon haben den Außenausschank sogar auf öffentlichem Grund.

Doch wie oft gibt es Probleme? Die Polizei nennt ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Über Gastronomiebetriebe außerhalb Kemptens gingen fast nie Beschwerden ein, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. In der Stadt gebe es ab und an Beschwerden, keine Schwerpunkte und keine Vielzahl von Einsätzen. Konkrete Zahlen fehlen, weil die Polizeistatistik die verschiedenen Arten der Ruhestörung nicht unterscheidet – also ob etwa die Gäste in einer Gastronomie laut sind oder sie nur zufällig davor stehen.

Pächterwechsel mit Biergarten-Eröffnung ärgert Nachbarn: Biertische direkt hinter der Sichtschutzwand und Pöbeleien

Zurück nach Sankt Mang. Dort hatte eine bestehende Gaststätte einen Pächterwechsel mit Biergarten-Eröffnung. „Die Nachbarschaft ging von einem vorübergehenden Betrieb anlässlich der Eröffnung aus“, sagt Christine Schorm. Ihr, ihrer Mutter und ihrer Tochter gehört dort je eine Wohnung. Die Terrasse der vermieteten Wohnung ihrer Tochter grenze an die Biertische an. Es gebe nur eine Sichtschutzwand. Später seien Pöbeleien gegen die Familie aus dem Biergartenmilieu dazugekommen. (Lesen Sie hier: Warum müssen manche Lokale in Kempten draußen um 22 Uhr schließen - und manche nicht?)

Mieter und Eigentümerfamilie hakten bei der Stadt nach. Es ging darum, ob und unter welchen Auflagen der Biergarten genehmigt wurde. Allerdings habe die Verwaltung sie vertröstet, Anfragen nicht beantwortet und Zuständigkeiten hin- und her geschoben, sagen Klaus und Christine Schorm. Das Vertrauen in Transparenz und Bürgerfreundlichkeit der Stadt habe stark gelitten.

Bei der Frage nach der Zumutbarkeit verweist die Familie darauf, dass an ihr Grundstück auch der Spiel- und Außenbereich eines Kindergartens und ein Quartiersspielplatz mit Emissionen grenzten. Zusätzlich käme der Biergarten hinzu – eine Wertminderung im oberen fünfstelligen Bereich, schätzen die Schorms.

Stadt widerspricht der Kritik: Mehrfach mit den Beteiligten telefoniert

Maximilian Bodenmüller, Leiter des Bauverwaltungs- und Bauordnungsamtes, widerspricht der Kritik: Er habe mehrfach mit den Beteiligten telefoniert und sich dann federführend um die Angelegenheit gekümmert, um Nachfragen bei den verschiedenen zuständigen Ämtern zu erübrigen. Die Außenschankfläche des kritisierten Betriebs sei deutlich kleiner als 40 Quadratmeter und bauordnungsrechtlich verfahrensfrei.

Wann dürfen Biergärten öffnen? Betrieb im „Tagzeitraum“ bis 22 Uhr grundsätzlich zulässig

Nach Abstimmung mit dem Amt für Umwelt- und Naturschutz sei der Betrieb im „Tagzeitraum“ bis 22 Uhr grundsätzlich zulässig, sagt Bodenmüller. Die gaststättenrechtliche Erlaubnis sei bereits im Juni erteilt worden. Der Außenbereich hat demnach eine Betriebszeit von 10 bis 22 Uhr.

Wie sieht es mit dem Abstand von Biertischen zu Nachbargrundstücken aus? Laut Bodenmüller gelten die gesetzlichen Regelungen und Satzungen der Stadt: Solange eine Bierbank keine bauliche Anlage im Sinn der Bayerischen Bauordnung darstelle, also mit dem Erdboden verbunden werde, sei dafür keine Abstandsfläche nötig. Und was sollen Anlieger machen, wenn sie sich durch eine Außengastronomie gestört fühlen? Sich ans Rechts- und Ordnungsamt oder den Bürger-Service-Bauen der Stadt wenden, sagt Bodenmüller.

Regeln und Gesetze - Das gilt für eine Außengastronomie