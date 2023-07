Dieser Allgäuer Biergarten zählt zu den beliebtesten Deutschlands

Ein Biergarten im Allgäu ist zu einem der beliebtesten in Deutschland gewählt worden. Die Auszeichnung kommt vom renommierten Genuss-Magazin Falstaff.

Eine zünftige Brotzeit, ein schattiges Plätzchen, gute Gesellschaft und - ganz wichtig - erstklassiges Bier. So lässt sich das Wochenende bei angenehmen Temperaturen im Allgäu einläuten. Ganz besonders gut funktioniert das in einem bestimmten Allgäuer Biergarten - das sagen zumindest die Leserinnen und Leser des rennomierten Gastro-Fachmagazins Falstaff.

Große Ehre: Biergarten in Kempten zu den besten in Deutschland gewählt

Zwei Wochen konnten die Nutzer abstimmen, zuvor erhielt das Magazin Vorschläge aus der Community. In den Top-Ten mit dabei: Der Biergarten der Brauereigaststätte "Zum Stift" in Kempten.

Inmitten der Innenstadt gelegen, mit Blick auf Kornhaus, Basilika und Residenz, ist der Stift schon etliche Jahre eine Institution in Kempten. Die Gasthof-Tradition reicht weit zurück: 1556 wurde das "Würtshaus hinterm Berg zunächst beim Stüft" zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Einer der beliebtesten Biergärten in Deutschland: Das ist der Stift in Kempten

Nach 100 Jahren im Besitz des Allgäuer Brauhaus kaufte 2021 Festwochen-Wirt Jürgen Berkmiller den Stift und nutzte den Corona-Lockdown für eine umfassende Sanierung. Heute stehen neben - klar - Allgäuer Kässpatzen, Zwiebelrostbraten und dem Biergarten-Klassiker Wurstsalat auch Avocado-Toast und vegane Gerichte auf der Speisekarte.

Beim Bier bleibt Berkmiller dem Allgäuer Brauhaus treu: Neben Original und Büble bekommen Durstige auch die Alt Kemptener Weisse und das Urbayrisch Dunkel. Neue Theke, Sanierung und Umbau - das scheint sich gelohnt zu haben. Noch 2022 kam kein Allgäuer Biergarten in die Wahl zum beliebtesten Biergarten in Deutschland. Spannend: In diesem Biergarten im Allgäu kommt das Bier per Seilbahn.

Das sind die schönsten Biergärten in Deutschland

In die Top-Drei des Votings zum schönsten Biergarten in Deutschlands hat es der "Stift" allerdings nicht geschafft. Ohnehin findet sich nur dort eine Wirtschaft aus Bayern - dem Heimatland der Biergärten. Deutschlands beliebteste Biergärten sind laut Faltstaff-Auswertung:

Die Heimatkueche in Rotenhain (Rheinland-Pfalz)

Das Liebling im Mühlenbach in Mülheim/Ruhr (Nordrhein-Westfalen)

Die Waldwirtschaft Großhesselohe in München (Bayern)

Wer neben dem Stift in Kempten schöne Biergärten im Allgäu sucht, für den haben wir Tipps gesammelt, die auch ein paar Kilometer Fahrt wert sind. Und in unserer exklusiven Serie "Allgäuer Kult-Biergärten" erkunden wir besonders urige und besonders moderne Wirtschaften - mit interessanter Geschichte oder ungewöhnlicher Speisekarte.