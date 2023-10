Big Box feiert 20 Jahre: „Eine große Bereicherung für Kempten“

20 Jahre Big Box Allgäu - Da werden Erinnerungen an Musik- und Kabarettabende wach bei den Gästen. Auch für zukünftige Auftritte gibt es Ideen und Wünsche.

09.10.2023 | Stand: 05:31 Uhr

Über drei Millionen Gäste feierten in den vergangenen 20 Jahren in der Big Box Allgäu in Kempten. Auch für dieses Jahr stehen noch einige Konzerte auf dem Programm: vom österreichischen Mundart-Pop mit der Gruppe Folkshilfe bis hin zur Rammstein-Coverband Stahlzeit. An welche Abende mit Musik oder Kabarett sich Besucherinnen und Besucher besonders gerne zurückerinnern? Und welche Künstlerinnen und Künstler sie sich in Zukunft auf die Big-Box-Bühne wünschen? Nachgefragt unter den Gästen beim Jubiläumsfest am Sonntag in Kempten.

Lauter Coverrock und Musik im Stil der 1920er Jahre

Für Franz Hemmerle ist die Antwort klar: Sein Highlight war ein Auftritt von Sänger Max Raabe, der seine Musik im Stil der 1920er Jahre in der Big Box präsentierte. „Das ist was für die Ohren zum Genießen“, sagt der 66-Jährige. Bevor es die Veranstaltungshalle in Kempten gab, sei er wie viele andere Musikfans auch manches Mal weiter gefahren, um ein Konzert zu erleben. Er sagt: „Ich glaube, heute gönnen sich die Menschen öfter einmal einen Konzertbesuch.“ Am Vormittag stand Hemmerle selbst auf der Bühne im Foyer mit dem Musikverein Lenzfried.

Auch Hemmerles Musikerkollege Michael Epp war schon öfter zu Gast bei Konzerten in der Big Box – ab und an sorgte er auch schon als Feuerwehrler für die Sicherheit der anwesenden Fans. In diesem Zusammenhang erinnert er sich zum Beispiel an das Konzert einer AC/DC-Coverband. „Das war mir zu laut“, sagt er. „Gherig“ seien hingegen die Polkaklänge von Saso Avsenik und seinen Oberkrainern gewesen und auch der Auftritt des Südtiroler Musikers und Komponisten Herbert Pixner.

Junge Kemptener wünschen sich Bands aus der Schweiz

Die Leidenschaft für volkstümliche Musik teilt der 47-Jährige mit seiner 20-jährigen Tochter Antonia Epp. Das Schwyzerörgeliquartett Genderbuebu – die Musiker spielen eine besondere Ziehharmonika – höre sie aktuell besonders gerne, erzählt Epp. „Das wäre Mal etwas Außergewöhnliches für das Programm hier.“ Diesem Genre entspreche etwa auch die Stubete Gäng, die beim Open-Air vor der Allgäuhalle im Juli auftrat. Pascal Hansch (23) ist ebenfalls Fan einer Volksmusik-Band aus der Schweiz. Er sagt: „Ich würde mich freuen, wenn die Fäaschtbänkler nochmal in der Big Box spielen.“ Außerdem sei er beim Cometsball jeden Fasching dabei, auch für Markus Stark (20) ist das ein Pflichttermin.

Martina Schwarzmann, Cindy aus Marzahn, Otto Walkes: „Wir sehen uns gerne Comedy und Kabarettvorstellungen an“, sagt Doris Hauber (59), die mit ihrem Mann Siegbert Hauber (60) zum Big-Box-Jubiläum gekommen ist. Beim Aktionstag führen Mitarbeitende Gäste hinter die Kulissen, Kinder toben auf einer Hüpfburg, eine Lichtshow lädt zum Verweilen in dem großen Konzertsaal ein, dessen Bühne an diesem Tag leer bleibt.

Vor 20 Jahren gab es Streit um das Konzept der Big Box Allgäu

Doris und Siegbert Hauber erinnern sich daran, wie umstritten das Konzept der Big Box Allgäu zu Beginn bei vielen Menschen in der Region war. Siegbert Hauber sagt: „Aus meiner Sicht ist die Big Box eine große Bereicherung für Kempten.“ Auch die kleinere Bühne in der Kultbox im Untergeschoss habe immer wieder viele interessante Künstlerinnen und Künstler zu bieten.

Einen besonderen Wunsch, welche Künstlerin oder welcher Künstler künftig einmal nach Kempten kommen soll, hat das Paar nicht. „Wir entscheiden uns oft auch erst spontan für ein Konzert“, sagt Doris Hauber. Sie sei immer wieder positiv überrascht, wie weit viele Gäste anreisen. Siegbert Hauber sagt: „Wir lassen uns gerne vom Programm überraschen.“ Ein besonderes Erlebnis sei es etwa gewesen, als ein Orchester die Filmmusik von Hans Zimmer aus König der Löwen aufführte – ganz anders als aus dem Musical bekannt.