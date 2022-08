Bilanz bei den Freilichtspielen Altusried: Weniger Publikum, weniger Einnahmen

Weil weniger Zuschauer kamen als erwartet, droht beim Freilichtspiel in Altusried sogar ein Defizit. Grund genug, Fragen zu den Ursachen und Folgen zu stellen.

Der Bayerische Hiasl kämpft an diesem Wochenende noch zwei Mal auf der Altusrieder Freilichtbühne für Freiheit und Wildbret für alle. Am Ende, nach 23 Vorstellungen, werden rund 27.000 Besucherinnen und Besucher „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ gesehen haben, teilt Sebastian Heerwart mit, Geschäftsführer der gemeindeeigenen Freilichtspiel-GmbH. Das bedeutet eine Auslastung von nicht einmal 50 Prozent. Das Interesse des Publikums ist also im Vergleich zu früheren Freilichtspielen signifikant zurückgegangen, jeder zweite Sitzplatz blieb frei. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 sahen 53.000 Zuschauer „Artus!“.

Der Besucherrückgang hat Auswirkungen auf das Budget: Einen Überschuss wie früher können die Altusrieder Freilichtspieler heuer nicht erwirtschaften. Vielleicht wird es sogar ein Defizit geben, sagt Heerwart. Wir sprachen mit ihm sowie der künstlerischen Leiterin, Johanna Klüpfel, über die Ursachen und Folgen des geringer gewordenen Publikumsinteresses. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Bilanz.

Was sind die Ursachen für den geringeren Publikumszuspruch?

Derzeit verzeichneten viele Theater einen Publikumsschwund, sagen Klüpfel und Heerwart. Das habe mit den Unsicherheiten und Krisen zu tun. So habe die Corona-Pandemie den weihnachtlichen Vorverkauf beeinträchtigt. Ältere Menschen seien zudem verunsichert und hielten sich mit Kartenkäufen für Veranstaltungen mit vielen Menschen zurück. Im Frühjahr, als der Vorverkauf hätte anziehen müssen, kam der Ukraine-Krieg hinzu mit Ängsten und Preissteigerungen. „Viele Menschen sparen jetzt“, sagt Klüpfel und fügt noch weitere Gründe an: Generell sei eine Kulturträgheit zu beobachten; außerdem habe es in den vergangenen Monaten – nach dem Ende der Lockdowns und Coronabeschränkungen – eine große Dichte an privaten und öffentlichen Veranstaltungen gegeben, die den Altusrieder Freilichtspielern Konkurrenz machten. Klüpfel betont zugleich: „Wir sind das Kulturevent mit den weitaus meisten Zuschauern im Allgäu.“

Andere Veranstaltungen – etwa der Märchensommer in Kempten, die Bregenzer Festspiele oder die Passionsspiele in Oberammergau – waren aber bestens verkauft. Wie passt das mit Altusried zusammen?

„Stücke für Kinder und Familien laufen besser“, sagt Klüpfel in Anspielung auf den Märchensommer. „Das leisten sich die Leute.“ Bregenz habe eine andere Reichweite, und in Oberammergau habe der Vorverkauf viel früher begonnen.

Spielen die gestiegenen Eintrittspreise in Altusried eine Rolle?

Nur in den beiden oberen Kategorien habe man die Preise angehoben, erklärt Sebastian Heerwart. In den beiden unteren Kategorien seien sie jedoch gleich geblieben.

Wie ist es mit der Mundpropaganda: Hat sie nicht funktioniert?

„Empfehlungen für ein Stück sind die beste Werbung“, bestätigt Heerwart. Doch sie habe diesmal nicht so stark gewirkt – weil die ersten Aufführungen nicht gut verkauft und dann gleich drei wegen Corona abgesagt worden waren. Das Schneeballsystem habe nicht so gut funktionieren können. Klüpfel ergänzt: „Der Anfangsschub hat gefehlt.“

Hat „Wir Räuber“ vielleicht den Geschmack eines breiten Publikums nicht so getroffen oder gar das Stammpublikum verprellt? Man hörte immer wieder, das Stück und die Inszenierung seien zu modern gewesen, der Humor zu schräg, die Schlägereien zu klamaukig.

„Wir haben sehr viele positive Stimmen gehört“, entgegnet Klüpfel. „Aber es gab auch kritische Kommentare.“ Das sei freilich immer so. Außerdem habe man ja schon bei „Robin Hood“ 2016 und bei „Artus!“ 2019 moderneres Theater geboten. „Wir wollen nicht progressives Theater zeigen, aber wir müssen Schritte nach vorne machen.“ Diesmal habe man einen weiteren „mutigen Schritt“ getan. Die künstlerische Leiterin ist überzeugt: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Das werde man auch nicht infrage stellen. Gleichwohl werde es Nachgespräche geben, wo alles kritisch diskutiert werde.

Und wie ist die Stimmung unter den Freilichtspielerinnen und -spielern? Sind sie enttäuscht von dem nachlassenden Interesse?

Überhaupt nicht, betonen Klüpfel und Heerwart. Die Stimmung sei bis zuletzt harmonisch gewesen. Von Enttäuschung sei nichts zu spüren.

Wie negativ wirkt sich die geringe Auslastung auf die Finanzen aus?

„Wir haben noch nicht abgerechnet, deshalb können wir nur Schätzungen vornehmen“, sagt Sebastian Heerwart. „Aber wir werden nicht das erhoffte Ergebnis erzielen.“ Ob die Einnahmen aus den Kartenverkäufen die Ausgaben in Höhe von 800.000 Euro decken, sei noch nicht klar. Es drohe also ein Defizit. Der Geschäftsführer verweist darauf, dass die Freilichtspiel-GmbH keine Subventionen von öffentlichen Händen erhält.

Werden angesichts der angespannten Finanzlage nicht doch Zuschüsse nötig werden?

Da tue sich tatsächlich etwas, sagt Heerwart. Es laufen Gespräch mit verschiedenen politischen Ebenen über Zuschüsse – von der Gemeinde bis zum Freistaat.

Wie geht es generell weiter mit dem Altusrieder Freilichtspiel?

Man werde vieles auf den Prüfstand stellen, kündigen Sebastian Heerwart und Johanna Klüpfel an. Etwa ob die Spieldauer von zehn Wochen noch richtig ist. Oder ob man effizienter wirtschaften und auch in den Jahren zwischen den großen Spielen Überschüsse erwirtschaften kann. Bisher arbeiteten die Altusrieder bei den Märchen und Musicals nur kostendeckend. „Die Zwischenjahre sind wenig lukrativ“, sagt Heerwart und ergänzt: „Wir müssen flexibler und schlagfertiger werden.“

Stehen also tiefgreifende Veränderungen an?

Die Altusrieder haben schon über die Strategie für die kommenden Jahre gesprochen, sagt Heerwart. „Dieses Jahr überzeugt den letzten Skeptiker, dass was getan werden muss.“ Klar sei, das betonen er wie Klüpfel: Die Freilichtspielerinnen und -spieler müssen Theater für alle Generationen machen. Die wesentlichen Zutaten dafür: Unterhaltung, Spektakel, gute Titel und gute Geschichten.

