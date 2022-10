Bildhauer Winfried Becker verschenkt Schlachtschiff aus Beton

Winfried Becker verschenkt sein Kunstnacht-Objekt „Rising Star“. Das Schlachtschiff aus Beton und Stahl liegt auf dem Rathausplatz Kempten und wiegt 800 Kilo..

11.10.2022 | Stand: 18:29 Uhr

„Rising Star“ hat der Kemptener Bildhauer Winfried Becker seine Arbeit für die Kemptener Kunstnacht genannt, die er am Rathausplatz auf der Grünfläche vor dem Ponikauhaus installierte. Aus vorgefertigten Teilen aus Beton und Stahl baute er ein fünf Meter langes Schlachtschiff, mit dem er auf die Absurditäten des Krieges hinweisen wollte. Nun ist das Werk zu haben. Die gute Nachricht: Es kostet nichts. Die schlechte: Man muss es bis 1. November selbst abholen. Bei einem geschätzten Gewicht von 800 Kilogramm ist also mehr als Muskelkraft gefragt. Infos gibt es unter Telefon 0831/697 11 48 oder per E-Mail unter winfrbecker@web.de