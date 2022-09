Billy Talent in der Bigbox Kempten 2022: Termin und Tickets für Crisis of Faith-Auftritt

Billy Talent ist mit der Crisis of Faith Tour 2022 zwölf Mal allein in Deutschland unterwegs. Die Kanadier treten auch in der Bigbox Kempten auf.

Platz Eins in den deutschen Albumcharts Anfang 2022, jetzt ein paar Monate später kommen die kanadischen Punkrocker nach Deutschland. Von einem dutzend Auftritten findet ein Zwischenhalt von Billy Talent in der Bigbox statt.

Crisis of Faith Tour 2022: Auftritt in der Bigbox Kempten

Am 27. November ist es soweit. Billy Talent tritt mit dem neuen Album auf. Mit der inzwischen sechsten Platte aus dem Studio wird die Konzerthalle in Kempten neue Töne hören. Nach der Billy Talent-Trilogie und Dead Silence sowie Afraid of Heights schlagen die Kanadier ein paar neue Wege ein. Klassischerer, zugänglicherer Rock wird zu hören sein. Gitarrist Ian D'Sa hat einiges davon im bandeigenen Studio produziert und aufgenommen. Das hat sich offensichtlich ausgezahlt: Anfang des Jahres war Crisis of Faith auf Platz Eins in den deutschen Albumcharts.

Tickets für die Deutschlandtournee

Die Tickets sind noch nicht ausverkauft und über diverse Anbieter zu erhalten. Die Bigbox Kempten hat ebenso welche im Verkauf für den dortigen Auftritt.

ab 50.55 Euro Einlass ab 17.30 Uhr

Beginn ab 19 Uhr

ab 19 Uhr Stehplatzkonzert

Crisis of Faith: Das sechste Studioalbum hat zehn Songs, einer davon ist ein Feature mit Rivers Cuomo (Weezer) Bild: dpa

Deutsche Chartsplatzierung der Studioalben von Billy Talent

Das die Kanadier guten Punkrock machen, zeigen auch die Platzierungen in den Charts. Vier der sechs Alben haben den ersten Platz erreicht.

Billy Talent: 97

Billy Talent II: 1

Billy Talent III: 2

Dead Silence: 1

Afraid of Heights: 1

Crisis of Faith: 1

Von Pezz zu Billy Talent

Für einen Bandwettbewerb 1993 haben sich Benjamin Kowalewicz und Jonathan Gallant mit den anderen beiden Gründungsmitgliedern Ian D'Sa und Aaron Solowoniuk zusammengetan. Der Name der Band war Pezz und es gab 1998 sogar ein Punkrockalbum names Watoosh!. 1999 benannten sie sich um in Billy Talent und wurden durch die Produzentin der größten Radio-Rock-Show Torontos bei Warner Records unter Vertrag genommen. 2003 wurde das gleichnamige Album Billy Talent veröffentlicht. 2006 folgte das zweite Album unter gleichem Namen. Im selben Jahr wurde bekannt gegeben, dass Schlagzeuger Aaron Solowuniuk seit zehn Jahren an Multipler Sklerose erkankt ist. Jordan Hastings vertritt ihn seit 2016 bei Live-Auftritten und auch das Einspielen der Songs des Albums Afraid of Heights übernahm der Freund der Band. Bei der Crisis of Faith-Tour ist Hastings mit seiner eigenen Band unterwegs und wird von Loel Campbell vertreten. Billy Talent macht immer wieder Aktionen um auf MS aufmerksam zu machen: Seien es die Songs This Is How It Goes oder Don't Count on the Wicked oder aber auch Charity-Auktionen, um die Erlöse an den MS Society of Canada Scholarship Fund zu spenden.

