"Bitte lasst die Masken auf": 3000 Fans feiern die Fäaschtbänkler - Erstes Konzert nach 18 Monaten Zwangspause in der Big Box

Fäaschtbänkler in der Big Box in Kempten: 3000 Fans feierten am Samstagabend die Schweizer Band. Es war das erste Konzert seit 18 Monaten in der Big Box.

03.10.2021 | Stand: 05:47 Uhr

Partystimmung vor der Big Box: Lange Warteschlangen bildeten sich am Samstagabend (2. Oktober) vor der Big Box in Kempten. Verwundert rieben sich einige Passanten beim Anblick dieser Szenen die Augen. "So viele Leute auf einmal. Was ist denn da los?", sagten sie sich.

Kein Wunder: Denn der Auftritt der Schweizer Band "Fäaschtbänkler" war zugleich das erste Konzert in der Big Box nach 18 Monaten Corona-Zwangspause. Wegen der Corona-Auflagen begann die Party mit den fünf Fäaschbänklern-Jungs freilich mit einiger Verspätung. Am Einlass mussten die Besucher einen 3G-Nachweis vorlegen, also aufzeigen, ob sie geiimpft, genesen oder getestet waren und sich über eine App einchecken. Im inneren der Big Box herrschte dann Maskenpflicht.

Da es sich um eine Veranstaltung mit über 1000 Besuchern handelte, wurde zudem kein Alkohol ausgeschenkt. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Die Fans der Fäschtbäankler, deren wohl bekanntester Song "Can you englisch please" über 13 Millionen Klicks bei Youtube hat, konnten es kaum erwarten, mit ihren Idolen einen fröhlich-ausgelassenen Abend zu verbringen. Auch Veranstalter Albert Seitz aus Immenstadt freute sich über das "Konzert-Comeback" in der Big Box: "Alles schaut jetzt auf uns, wie wir das machen, also lasst bitte die Masken auf!" Die Fans warten nicht nur aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich angereist, sondern teils auch aus dem Norden der Republik.

Fäaschbänkler-Konzert in der Big Box: Fans reisen bis aus Berlin an

So wie Jessica und Arne Wulf, die für die Fäaschtbänkler.Party von Berlin nach Kempten gefahren waren: "Ihre Musik ist schon bei unserer Hochzeit gelaufen", verrieten die beiden. Der Funke sprang dann auch beim von den Besuchern sehnsuchtsvoll erwarteten Auftritt von Anfang über. DIe Fäaschtbänkler rissen die Besucher mit ihrer Soundmischung aus Pop, House, Dubsound und Schlager sofort mit. In Anspielung auf ihr sechstes Album mit dem Titel "mal so mal so" waren sich die Fans einig: "Endlich wieder mal so richtig geile Live-Musik."

