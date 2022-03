Zhanna Bondarenko organisierte die Flucht ihrer Schwester aus Kiew nach Kempten. Nach vier schlaflosen Tagen und Nächten kommt die 18-Jährige an.

03.03.2022 | Stand: 18:22 Uhr

An dem Tag, an dem Daria Ponomarov in Kempten ankam, wollte sie eigentlich einen Internetshop auf Instagram eröffnen. Das Geld, das sie dadurch verdient hätte, sollte in ihr Psychologiestudium fließen. Und in ihre erste eigene Wohnung. Daria Ponomarov will einmal eine Praxis aufmachen, heiraten, eine Familie gründen. In ihrer Heimat, der Ukraine. Doch jetzt ist Krieg.