Blaskapelle Maria Rain: Gute Laune nach Corona-Zwangspause

Nach zweijähriger Corona-Pause gibt die Musikkapelle Maria Rain unter Michael Riefler ein Jahreskonzert. Im Kurhaus Oy gibt es ein buntes Programm und Ehrungen.

03.05.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Nach coronabedingter zweijähriger Zwangspause konnte die Musikkapelle Maria Rain im gut gefüllten Kurhaus-Saal in Oy wieder ein Jahreskonzert geben. Nach dem Eröffnungsmarsch „Opening“ nahm die Marsch-Polka „Der Berg (g)ruft“ das Publikum mit auf eine musikalische Bergtour. Auf den Walzer „Lebensfreude pur“ folgte die Festfanfare „The Olympic Spirit“ – auch als Dankeschön an zahlreiche geehrte Kapellenmitglieder. Für gute Laune sorgten die „Finkensteinpolka“ und das Medley „James Last Golden Hits“.

Polkas und Märsche erfeuen das Publikum im Kurhaus Oy

Nach der Pause standen die Stücke „St. Louis Blues March“ sowie „Herb Alpert Golden Hits“ auf dem Programm. Beim Marsch „Mit Energie und Kraft“ war zu erkennen, mit welcher Euphorie die Musikantinnen und Musikanten ihrem Hobby, der Musik, nachgehen. Zum Abschluss des Konzerts gaben sie noch die Polka „Ja das ist Blasmusik“ zum Besten. Zuletzt ließen sich beide Dirigenten, Michael Riefler und Markus Haslach, noch zu jeweils einer Zugabe überreden. Unter den Zuhörerinnen und Zuhören waren auch die Ehrengäste Centa Theobald und Herbert Zuber vom ASM (Allgäu-Schwäbischer Musikbund Bezirk 1/Kempten). Dem Publikum wie den Musikantinnen und Musikanten war die Freude über das gelungene Konzert anzusehen – auch weil es ein weiterer Schritt in Richtung Normalität war.