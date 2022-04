Blasmusik-Fan Robert Gieger: Ein Hoch auf die Geselligkeit

Seit 70 Jahren spielt Robert Gieger (80) im Musikverein Waltenhofen. Durch Zufall entdeckte er seine Leidenschaft für die Blasmusik und das Horn.

20.04.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Für Robert Gieger ist das Frühjahrskonzert des Musikvereins Waltenhofen ein besonderer Auftritt. Nicht nur, weil es das erste Konzert ist, das seine Kapelle seit Beginn der Pandemie spielt. Am Samstag, 23. April, wird der 80-Jährige in der Mehrzweckhalle in Waltenhofen nämlich auch geehrt – für satte 70 Jahre aktives Musikerleben. Dabei hatte er gar nie vor, Musikant zu werden. Seine Leidenschaft entdeckte er durch Zufall.

Sein früherer Nachbar in Memhölzried leitete vor über sieben Jahrzehnten die Jugendkapelle Waltenhofen. „Die wurde dann aufgelöst, und ihm war wohl langweilig“, erzählt Robert Gieger mit einem tiefen Lachen. In Oberallgäuer Tracht sitzt er am Küchentisch eines stillgelegten Hofs im Waltenhofener Ortsteil Weiberg und erinnert sich. „Als er mich und meinen Bruder draußen beim Fußballspielen sah, rief er uns rein und teilte uns mit, dass er uns ab jetzt unterrichten werde“, sagt er. Gesagt, getan: Der achtjährige Robert bekam sein Horn und bildete ab diesem Moment gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Cousins ab 1952 eine kleine „Jugendmusikkapelle“.

Auftritte bei Faschingsbällen waren immer eine Gaudi: Jeden Samstag stand Robert Gieger mit seinen Musikerfreunden auf der Bühne.

„Sobald wir etwas spielen konnten, sind wir dann nach Waltenhofen gewechselt“, erzählt Gieger. Anders als in der heutigen Zeit, in der die Musiker lange ausgebildet werden ehe sie auf der Bühne stehen, ging es für den Nachwuchs aus Memhölzried gleich hoch hinaus. „Meinen ersten Faschingsball habe ich mit 13 Jahren gespielt. Das war schon eine Gaudi. Da hat noch niemand gefragt, wie alt man ist, oder einen nach Hause geschickt“, sagt der heute älteste Spieler seines Musikvereins mit einem Schmunzeln. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem ehemaligen Maschinenbautechniker neben den jährlichen Frühjahrs- und Herbstkonzerten die Faschingszeit als Musiker. „Als ich noch jung war, haben wir die komplette Faschingszeit jeden Samstag auf dem Waltenhofener Faschingsball gespielt. Das war schon lustig.“

Dass sein Verein in all den Jahren stetig gewachsen ist, freut ihn. „Früher waren wir 20 Spieler, heute um die 70 – das kann sich schon sehen lassen.“ Hauptsächlich macht er das an der guten Stimmung und der Spielerlaubnis für Frauen fest. „Dass Frauen seit etwa 25 Jahren mitspielen dürfen, hat uns gutgetan. Jetzt sind wir etwa hälftig gemischt und haben keine Nachwuchsprobleme“, sagt Gieger, der nach einem kurzen Abstecher zum F-Horn vor einigen Jahren gern wieder zum Es-Horn zurückkehrte.

Ausflüge mit der Waltenhofener Kapelle nach Südtirol, in die Schweiz und in den Schwarzwald sind in guter Erinnerung.

Die Musik steht für Gieger nicht allein. Sie bedeutet für ihn auch Geselligkeit. „Es ist ja auch so, dass man bei jeder wöchentlichen Probe seine langjährigen Kameraden trifft. Da geht man einfach gern hin“, sagt der Musiker. Besonders in Erinnerung geblieben, sind ihm auch die Musikerausflüge, die er mit seinem Verein machte. „Früher gingen die Ausflüge noch zwei Tage, und man hat nach dem Konzert bei Musikern der befreundeten Vereine übernachtet. Das war schon immer ein Erlebnis“, erzählt Robert Gieger. Etwa nach Österreich, in die Schweiz, das Südtirol oder den Schwarzwald führten ihn die Reisen, bei denen er es genossen hat, Einblick in die dortigen Traditionen zu bekommen.

Lesen Sie auch

Die Tänzelfest-Knabenkapelle Kaufbeuren ist wieder voll da Frühjahrskonzert

Ans Aufhören denkt Robert Gieger auf keinen Fall. „Ich werde spielen, solange ich kann“, sagt er mit Überzeugung und ist schon gespannt auf die Veränderungen, die nach dem Frühjahrskonzert, bei dem Dirigentin Verena Wegscheider den Taktstock an Michaela Klahr abgibt, anstehen.

Konzert: Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Waltenhofen findet am Samstag, 23. April, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Waltenhofen statt. Zum abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm gehören unter anderem musikalische Reisen nach Irland („Lord Tullamore“), in den Dschungel („König der Löwen“) und in den Wilden Westen („Ennio Morricone“). Zudem erklingen für Fans der traditionellen Blasmusik Polkas und Märsche. Beim Konzert übergibt außerdem Dirigentin Verena Wegscheider den Taktstock an ihre Nachfolgerin Michaela Klahr.