Seit Jahren hat die Stadt Kempten mit Problemen an den öffentlichen Fahrradstellplätzen zu kämpfen. Das könnte das Ende für die Anlage in der Grabengasse sein.

05.11.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Alle Schlüssel abgebrochen – wer sein Fahrrad in der Bike Box in der Grabengasse abstellen will, steht vor einem Problem. Denn das ist derzeit nicht möglich. Nach mehreren Fällen von Vandalismus bleiben die etwa 30 Abstellplätze und -kisten geschlossen. Und die Stadt überlegt sogar, sie grundsätzlich an einen anderen Ort zu verlegen.

