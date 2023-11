Blitzableiter am Hauptbahnhof: Drum herum ist Gefahrenzone

Ein Warnschild fordert auf, bei Blitzschlag den Bereich neben dem Haupteingang des Bahnhofs zu meiden. Was es damit auf sich hat.

09.11.2023 | Stand: 15:03 Uhr

Es gibt schon kuriose Warnschilder: Am Hauptbahnhof zeigt eines recht eindringlich eine stilisierte Person, die von einem Blitz niedergestreckt wird, Darunter der Hinweis: "Achtung! Blitzspannung. Bei Gewitter Bereich räumen." Die Mahnung wird direkt neben dem Haupteingang ausgewiesen. Spart die Bahn jetzt am Blitzschutz für ihre Gebäude?

Die gute Nachricht vorneweg: Es besteht keine Lücke im Blitzableitungssystem. "Die Anlage ist betriebssicher und regelkonform", versichert eine Bahnsprecherin aus der Zentrale in München.

Das Schild folgt einer Anordnung nach der Industrienorm

Das Schild markiere gemäß einer Anordnung nach Deutscher Industrienorm DIN die Stelle, an der der Blitzableiter geerdet wird. Im Falle eines Blitzeinschlags rauscht dort die Spannung in den Boden. Für diese Ecke gelte bei Gewitter, was beispielsweise auch im Umgriff von Bäumen wichtig ist: Der Bereich ist aus Sicherheitsgründen zu meiden. Die Norm empfiehlt einen Abstand von drei Metern.

Und was empfiehkt der gesunde Menschenverstand? Wenn's draußen stürmt und saut und kracht, geht man in die Bahnhofshalle. Wie wahrscheinlich ist es vom Blitz getroffen zu werden?