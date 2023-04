Kontrolle auf der A7 bei Kempten: Bei Nässe 86 km/h zu schnell unterwegs

Die Polizei blitzt auf der A7 bei Kempten. Hinter dem Autobahndreieck Allgäu muss man bei Nässe langsamer fahren - aber nicht alle halten sich daran.

Die Polizei hat am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 9.20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der A7 im Oberallgäu durchgeführt und dabei einige Verstöße festgestellt. Wie die Beamten mitteilen, kontrollierten sie nahe des Autobahndreiecks in Fahrtrichtung Ulm, ob sich alle Fahrerinnen und Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. In diesem Bereich wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Nässe von 120, 100 auf 80 km/ reduziert.

Blitzer auf der A7 bei Kempten: Viele zu schnell unterwegs

Doch nicht alle hielten sich daran. Von den über 1600 Fahrzeugen, die zu dieser Zeit bei Regen unterwegs waren, fuhren 225 Fahrerinnen und Fahrer deutlich schneller als die erlaubten 80 km/h. 42 von ihnen müssen nun mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen. (Lesen Sie auch: Blitzer-Einspruch einlegen: So geht man gegen den Bußgeldbescheid vor)

Negativer Spitzenreiter war ein Fahrer, der nach Abzug der Toleranz mit 166 km/h doppelt so schnell als erlaubt unterwegs war. Der Fahrer muss nun mit einem dreimonatigem Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und 1400 Euro Geldbuße rechnen.

