Frau braust beim Blitzermarathon mit 114 statt 50 km/h durch die Baustelle

Da konnte beim Blitzermarathon 2023 in Schwaben keiner mithalten: Eine Frau fuhr mit 114 km/h durch die Baustelle. Welche Rolle dabei ihre Kinder spielten?

24.04.2023 | Stand: 13:58 Uhr

374 Bußgelder oder Fahrverbote verhängten mehr als 160 Polizeibeamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beim bayernweiten 24-stündigen Blitzermarathon zwischen Freitag, 21.4.2023, und Samstagmorgen, 6 Uhr. Dabei fuhren etwa 20.000 Fahrzeuge durch die Messstellen.

„Erfreulicherweise sind die Beanstandungen an Geschwindigkeiten in diesem Jahr leicht rückläufig und es scheint, als wäre die Brisanz und Wichtigkeit der Thematik bei einem Großteil der Verkehrsteilnehmer angekommen", sagte Dr. Claudia Strößner, Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Überwachung der Einhaltung der Geschwindigkeit kontrollierte die heimische Polizei mit stationären Anlagen und auch mit Hand-Lasermessgeräten bei einem damit verbundenen sofortigen Anhalten. Ein Großteil der Verstöße ahndeten die Beamten mit einem Verwarnungsgeld. Mehrere Verkehrssünder müssen mit Bußgeldanzeigen oder Fahrverboten rechnen.

Viel zu schnell gefahren: Von Kindern abgelenkt

Präsidentin Claudia Strößner hat für Geschwindigkeitsüberschreitungen kein Verständnis: „Jede Geschwindigkeitsüberschreitung birgt ein erhebliches Risiko und kann fatale Folgen haben". Sie kündigte an: "Wir werden auch weiterhin flächendeckend Geschwindigkeitsmessungen durchführen und konsequent ahnden.“

Dr. Claudia Strößner ist Leiterin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Bild: Martina Diemand

Die größte Geschwindigkeits-Überschreitung gab es im Landkreis Neu-Ulm auf der Staatsstraße zwischen Ingstetten und Deisenhausen. Dort fuhr eine 33-jährige Frau mit einem Pkw eine gemessene Geschwindigkeit von 114 km/h - bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Baustellenbereich. Sie sei von ihren Kindern abgelenkt gewesen und habe deshalb die Geschwindigkeitsbegrenzung „nicht wahrgenommen“, sagte die Frau anschließend. Der Bußgeldkatalog sieht für einen solchen Verkehrsverstoß ein zweimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 600 Euro vor.

Während der Fahrt das Smartphone benutzt

Neben der Überwachung der Geschwindigkeit stellte Polizei weitere Verstöße fest. So erstattete sie in drei Fällen Strafanzeige: unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. In mehr als 40 Fällen erwarten die Fahrzeugführer aufgrund anderweitiger Verstöße (zum Beispiel Smartphone-Nutzung während der Fahrt) ein Verwarnungsgeld oder eine Bußgeldanzeige. In einem Fall stellten die Beamten die rechtswidrige Benutzung einer sogenannten „Blitzerapp“ fest.