"Bloß keinen Maßkrug stehlen": Festwochen-Knigge mit Dieter Zacherle

Singen, ratschen - und Vorsicht vor dem "Kaufrausch". 24 Jahre lang war Dieter Zacherle Festwochenbeauftragter. Was Gäste bei Fest und Messe beachten sollten.

09.08.2023 | Stand: 05:25 Uhr

24 Jahre lang war Dieter Zacherle Festwochenbeauftragter des Stadtrats. Heute genießt er Messe, Kulturangebot, Gemütlichkeit an Ständen und in den Bierzelten als Gast. Als junger Bub besuchte er die Allgäuer Festwoche das erste Mal mit Freunden. Weil ihnen das Geld fehlte, mogelten sie sich vorbei an den Wachleuten aufs Gelände, erzählt der 82-Jährige und lacht. Heute sei das freilich nicht mehr nötig. Was sich auf der Festwoche gehört und was nicht, und was Gäste auf keinen Fall verpassen sollten – ein Festwochen-Knigge:

Ohne das geht’s nicht: Für ihn gehöre zu einem gelungenen Festwochen-Start ein halber Gockel und eine Maß Bier, sagt Dieter Zacherle. Was auch sein muss: Lose kaufen am Stand des Roten Kreuzes. Das sei ein Höhepunkt für Zacherle, seine Frau Annemarie und die Enkel. „Soweit ich mich erinnern kann, gibt’s den Glückshafen schon immer. Das ist ein Spaß und man tut etwas Gutes.“

Traktoren haben Dieter Zacherle auf der Wirtschaftsmesse als Kind besonders begeistert

Anziehungspunkt für alle: Freunde, Verwandte, neue Gesichter, Politprominenz, alle treffe man zur Festwoche in Kempten, sagt Zacherle. „Unsere besten Leute sind die Aussteller.“ Einige von ihnen kennt er noch aus seiner Zeit als Festwochenbeauftragter. Beim Rundgang durch die Hallen empfiehlt Zacherle, mit den Händlerinnen und Händlern ins Gespräch zu kommen. „Gmiashobel“, Nähmaschinen, kleine „Probiererle“ – besonders angezogen habe ihn als Bub aber eines, sagt er: „Auf Traktoren sitzen, das war das Highlight für alle Kinder.“ An Wein- und Spirituosenständen sei Vorsicht vor einem Kaufrausch geboten, sagt Zacherle: „Die Betonung liegt auf Kauf und Rausch.“

Gutes Benehmen an den Tag legen: Auch bringe Alkohol bei manchem Gast die eher schlechten Seiten zum Vorschein. Tabu bleibt laut Zacherle: Wildbieseln, Maßkrüge stehlen, Raufereien anzetteln, Müll liegen lassen oder mit Alkohol im Blut Auto fahren. Glücklicherweise seien viele Gäste zwar feierwütig, aber um einiges friedlicher als früher. Zacherle erinnert sich an die Nachkriegszeit: „Die Leute hatten lange nur Dünnbier getrunken, als es dann wieder ein stärkeres Bier auf der Festwoche gab, wurden viele recht aggressiv.“

Vierspurige oder Patenwein aus Bad Dürkheim sind auf der Festwoche beliebt

Gemeinsam feiern: Obwohl Dieter Zacherle gerne tanzt, nutzt er die Festwoche lieber für Gespräche oder singt auch einmal mit. Ein Festwochen-Hit aus vergangenen Zeiten, an den er sich gerne erinnert, stammt vom ehemaligen Stadtkapellmeister Hugo Schmith. Zacherle singt vor: „Wer kommt denn da, wer kommt denn da, die gute Omama/Was bringt sie denn, was bringt sie denn, die gute Omama/Sie bringt die Brotzeit, sie bringt das Geld, sie bringt uns alles, damit die Stimmung hält.“

In Tracht geht es für Dieter und Annemarie Zacherle auf die Allgäuer Festwoche. Bild: Ralf Lienert

Für den Genuss: Auch ohne Weinzelt will er ein paar der guten Tropfen probieren, sagt Zacherle. Zum Beispiel, wenn am Eröffnungstag der Patenwein aus Bad Dürkheim ausgeschenkt wird. Ein anderer kulinarischer Stopp: Die Milchwirtschaft des Kranzegger „Mohrenwirts“. Eine Vierspurige sei hingegen weniger sein Geschmack, sagt Zacherle. „Das ist eher was für die jüngere Generation.“