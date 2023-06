Ein Quereinsteiger ist der Neue an der Spitze

Jürgen Funke ist seit vergangenem Herbst der neue BLSV-Kreisvorsitzende. Wie der Nachfolger von Benno Glas das Ehrenamt wieder attraktiver machen will.

„Ich bin ein typischer Quereinsteiger“, sagt Jürgen Funke. „Früher wurde bei uns daheim wenig Sport gemacht, alle waren aber sozial engagiert. Jetzt habe ich eine eigene, sportlich versierte Familie.“ Das gilt privat und ehrenamtlich. Denn seit vergangenem Oktober ist der 56-jährige Thalkirchdorfer BLSV-Kreisvorsitzender im Oberallgäu und in Kempten.

Funke selbst war nie aktives Mitglied in einem Sportverein, was aber auch daran liegt, dass er mit der Bundeswehr viel unterwegs war. Als er nach einem Auslandsaufenthalt nach Sonthofen versetzt wurde, ließ er sich mit seiner Familie in Thalkirchdorf nieder. Sein Sohn und Tochter begannen im Alter von drei bzw. vier Jahren beim SC Thalkirchdorf mit Skifahren. „Da hat es sich ergeben, dass ich regelmäßig im Verein war“, erzählt der 56-Jährige. So kam es, dass der zweifache Familienvater gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, Vorsitzender des SCT zu werden. „Damals, 1998, wurde meine Funktionärstätigkeit geboren“, sagt Funke.

Jürgen Funke: "Es gibt keine Barrieren, sondern immer eine Möglichkeit für ein Engagement"

Er stimmte zu und gehört heute sogar seit 17 Jahren dem BLSV an. „Ich war ein junger, engagierter SCT-Vorstand, als Dietrich Winterbauer auf mich zukam und meinte, dass sie mich gerne im Kreisvorstand hätten“, erinnert sich Funke. Große Überredungskünste bedurfte es nicht, Funke steht seit jeher aus Überzeugung im Ehrenamt. „Ich sehe die Sportvereine als große Sozialarbeiter, weil sie so bunt gemischt sind. Es gibt keine Barrieren, sondern immer eine Möglichkeit für ein Engagement. Das Ehrenamt ist elementar für unsere Gesellschaft“, sagt Funke. „Man sieht allmählich, was Corona mit dem Ehrenamt angerichtet hat. Es zeigt sich, wie schwierig es für die Menschen ist, wieder einzusteigen. Das zu ändern, wird eine neue Herausforderung für uns.“ Das soll Marschroute seiner Amtszeit sein.

Eine Schwierigkeit erkennt er in den Veränderungen der Gesellschaft. Gerade bei jungen Menschen sieht der 56-Jährige zwar die Bereitschaft, Verantwortung übernehmen zu wollen, viele würden sich allerdings vor Ämtern scheuen. Den Vereinen zollt Funke aber großes Lob, weil sie „es an der Basis im Griff haben, kompetente Nachwuchsleute als Trainer zu akquirieren“. Seinen Nachfolger beim SCT hat er auch selbst gesucht, um ihm den Teamgedanken weiterzugeben. „Es ist nie nur einer an der Spitze – Entscheidungen trifft man gemeinsam, das Team zählt“, sagt Funke. „Gerade in den Führungsämtern muss man das so präsentieren. Ein Verein funktioniert nur so gut, wie jeder Einzelne in ihm.“ Deshalb strebt er beim BLSV einen Fokuswechsel an. Die Leute sollen ihren Blick nicht nur auf den ersten Vorsitzenden richten, sondern auf das gesamte Team. Funke: „Egal, wer von uns zu einer Veranstaltung kommt, jeder ist gleich wichtig. Unser Vorstand ist ein Team.“

Der Oberallgäuer selbst gehört dem Kreisvorstand seit 17 Jahren an – so lange wie sein Vorgänger Benno Glas im Amt war. Zudem war der 56-Jährige bereits vor seiner Wahl zwölf Jahre als Stellvertreter von Glas tätig und konnte so in seine heutige Rolle hineinwachsen. Konkretisiert haben sich die Gedanken, die Nachfolge anzutreten, aber erst, als Glas vor ein paar Jahren andeutete, aufhören zu wollen. „Dann habe ich mit dem Stellvertreter Michael Läufle die Möglichkeit durchdacht. Es war ein reifender Prozess“, sagt Funke. Das musste er auch sein, da Funke nicht nur als IT-Fachmann Unternehmer ist, sondern noch weitere Ehrenämter innehatte. Sein Amt als Sprecher der Landessportjugenden gab er im Januar auf, 2024 wird er auch als stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend aufhören. „Es ist wichtig, die richtigen Grenzen zu setzen“, sagt Funke.

Was sein Amt als BLSV-Kreisvorsitzender angeht, sind seine Pläne „ganz simpel“. Der 56-Jährige möchte an Bewährtem festhalten, aber noch mehr auf die Vereine zugehen – vor allem, was Informationen und Kommunikation nach außen angeht. „Etwas Neues muss nicht alles auf den Kopf stellen“, sagt Funke auf die Frage nach seinen konkreten Änderungsplänen.

Funke will den Kreis zur Verbandsebene schließen und mehr Nähe zur Basis herstellen

Der 56-Jährige wolle sich Zeit zum Fokussieren nehmen, den Kreis zur Verbandsebene schließen und mehr Nähe zur Basis herstellen. Denn genau auf diese „Brücke“ zwischen Vereinen, Kreis, Bezirk und Verband komme es seiner Ansicht nach an. „Die Basis mehr einzubinden, ist unsere Aufgabe“, betont er. Wann immer er oder sein Team Rückfragen haben, greifen sie auf den langjährigen Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden zurück. „Benno Glas ist eine Institution und wir sind froh, dass er uns noch zur Seite steht“, sagt Funke. Eine „mächtige Herausforderung“ sieht Funke darin, das Ehrenamt am Leben zu halten.

Auf allen Ebenen höre man Vereine klagen, dass sie weniger ehrenamtliche Unterstützer finden, im Nachwuchs fehle es in allen Bereichen und während der Pandemie hätten fast alle Clubs Mitglieder verloren. Hier sieht Funke allerdings vor allem die politischen Verantwortungsträger gefordert. „Das Ehrenamt hat einen großen Stellenwert. Die Anerkennung dafür muss aber steigen. Um das zu erreichen, müssen wir die Politik mit ins Boot holen“, fordert Funke. Beispielsweise überlegt er, ob man für junge Sportler gelungene Veranstaltungen fürs Ehrenamt kopieren könne. Des Weiteren fordert er die Clubs auf, ihre Ehrenamtlichen in sozialen Medien und auf der Homepage mehr zu würdigen, um so die Präsenz zu erhöhen und die Anerkennung zu würdigen.

