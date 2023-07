Blume aus Goldbronze wächst im Kemptener Stadtpark

Jury wählt Kunstwerk von Bruno Wank aus. Die „Bienenwabenblume“ des Görisrieders steht künftig mitten im Kemptener Stadtpark.

01.07.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Künftig werden im Kemptener Stadtpark zwei große „Bienenwabenblumen“ wachsen. So nennt der Görisrieder Künstler Bruno Wank seine zweiteilige Bronze-Plastik, die bei einem Wettbewerb der Sparkasse Allgäu und der Stadt ausgewählt wurden. Golden glänzend werden sie einen Steinwurf vom Sparkassengebäude entfernt unter Bäumen platziert – vermutlich Anfang Oktober. Wank spielt mit dem Werk, das sich die Sparkasse 50.000 Euro kosten lässt, auf die bedrohte Natur an.

Skulptur im Stadtpark soll zum Nachdenken über Natur anregen

Die Initiative ging von der Stadt aus: Sie fragte bei der Sparkasse an, ob sie Kunst im öffentlichen Raum im gerade neu gestalteten Stadtpark finanzieren möchte. „Wir sind auf offene Ohren gestoßen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Schnell war man sich einig, dass ein Wettbewerb ausgeschrieben werden sollte, dessen Organisation wiederum das Kulturamt übernahm. Fünf renommierte Allgäuer Kunstschaffende wurden aufgefordert, Vorschläge einzureichen.

Eine siebenköpfige Jury mit Kiechle, Manfred Hegedüs (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse) sowie vier Experten aus Kunst und Kultur wählten die Arbeit von Wank aus. „Die Skulptur regt zum Nachdenken an“, heißt es in der Begründung. Das Werk sei von herausragender Qualität und wirke sowohl kostbar als auch märchenhaft.

Stadt Kempten will mehr Kunst im öffentlichen Raum

„Ich bin total überzeugt“, sagte OB Kiechle bei der Präsentation des Entwurfs. „Die Verletzlichkeit der Natur ist ein wichtiges Thema in unserer Zeit.“ Sparkassen-Chef Hegedüs ergänzte: „Die Bienenwabenblume symbolisiert ideal das Thema Nachhaltigkeit, das einen Schwerpunkt in unserem Handeln darstellt.“ Kulturamtsleiter Martin Fink ist sich sicher, dass man mit dem „großartigen Werk“ Menschen an moderne Kunst heranführen kann. Das habe sich die Stadt sowieso zur Aufgabe gemacht: Sie wolle in den nächsten Jahren noch mehr Kunst im öffentlichen Raum platzieren.

Skizze von Bruno Wank aus 1987 ist Vorbild für Stadtpark-Skulptur

Bruno Wank nahm sich eine Zeichnung aus seinem Skizzenbuch von 1987 als Vorbild für die Kunstblume. Die 2,30 Meter hohe Plastik hat der 62-Jährige auf Grundlage eines 3D-Scans originaler Bienenwaben am Computer entwickelt. In einem mehrstufigen Verfahren inklusive des klassischen Kunstguss-Verfahrens stellt er das Werk in Goldbronze her. Dank der speziellen Legierung soll sie Wind und Wetter standhalten.

Durch Polieren erhalte sie immer wieder originalen Glanz, versichert Wank. Mittels eines stabilen Fundaments und Edelstahl-Verstärkungen im Inneren werde die Bronze-Blume fest verankert. „Die Bienenwabenblumen sind ein Symbol für einen zu beschützenden Lebensraum, sie stehen für unsere Zukunft“, sagt Wank über sein Werk, dem er den Titel „Like Paradise Island“ gegeben hat.