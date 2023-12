Blumen aus Bronze: Was Bildhauer Bruno Wank für den Stadtpark Kempten geschaffen hat

Bildhauer Bruno Wank hat für Kempten zwei „Bienenwabenblumen“ aus Bronze geschaffen. Die Stadt will noch mehr Kunst für den öffentlichen Raum.

05.12.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Neben den hohen Bäumen im Kemptener Stadtpark wachsen neuerdings zwei Blumen von fantastischer Gestalt. Es handelt sich um ein Kunstwerk, das der Görisrieder Bildhauer Bruno Wank im Auftrag der Stadt und der Sparkasse Allgäu gepflanzt hat. Er ließ sich für diesen Ort der Natur eine zweiteilige Plastik aus Goldbronze einfallen und gab ihr den Titel „Like Paradise Island“. Für diese paradiesische Insel hat das Geldhaus 50.000 Euro hingelegt, die Stadt Kempten freut sich über einen Zuwachs an Kunst im öffentlichen Raum, bei der Oberbürgermeister Thomas Kiechle einen Nachholbedarf sieht.

Der Bronze-Experte Wank, der sich in einem Wettbewerb gegen vier andere Allgäuer Kunstschaffende durchsetzte, hat sich für die Kunstpflanzen im Naturraum nicht nur eine spezielle Gestaltung einfallen lassen, sondern auch eine neue Bezeichnung: „Bienenwabenblumen“ nennt er seine spielerisch-fantasievolle Kreation in Sichtweite von Residenz und Basilika. Die eine Blume ist rund 2,30 Meter hoch, die andere deutlich niedriger. Für den 62-Jährigen sind sie Symbole für einen zu beschützenden Lebensraum. „Sie stehen für unsere Zukunft“, sagt er.

Bruno Wank mit seinen „Bienenwabenblumen“ im Stadtpark Kempten. Bild: Matthias Becker

Damit sie gegen Vandalismus gewappnet sind, hat er die beiden Plastiken innen mit einer Stahlkonstruktion verstärkt und sie mittels eines Drehfundaments tief im Boden verankert. Einmal im Jahr soll der goldige Glanz aufpoliert werden. Das reiche aus, um die beiden Bienenwabenblumen dauerhaft leuchten zu lassen, verspricht der Künstler aus dem Ostallgäu.

Auch Vater Martin Wank hat Kunst für den öffentlichen Raum geschaffen

Mit Kunstwerken im öffentlichen Raum führt er eine Familientradition fort. Auch sein Vater Martin Wank (1928 - 2000), der als Bildhauer und Bronzegießer in Oberthingau lebte und arbeitete, schuf viele Plastiken für den öffentlichen (Allgäuer) Raum, etwa die große Bronzeplastik auf dem Irseer Anstaltsfriedhof, die an die Opfer der NS-„Euthanasie“ in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee erinnert. Für Kempten schuf Martin Wank mehrere Werke. Bruno Wank leitet zusammen mit seiner Frau Michaela die „Verpackerei Gö“, ein privates Kunsthaus in Görisried, wo regelmäßig zeitgenössische Kunst zu sehen ist. Für dieses Engagement erhielten die Beiden neulich den „Kunstpreis Bayern“.