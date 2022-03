Bomben, Flucht – und düstere Gedanken an den Krieg

Der Ukraine-Krieg ruft bei Älteren in Kempten und im Oberallgäu schlimme Ereignisse ins Gedächtnis. Nie hätten sie gedacht, dass der Frieden in Gefahr gerät.

07.03.2022 | Stand: 18:03 Uhr

Es sind diese furchtbaren Erinnerungen an Bombenhagel und Flucht, an Hunger und ständige Angst, die sie jetzt wieder einholen. Es sind die Gedanken an Familienangehörige, die gefallen sind, an nächtliche Angriffe auf ihre Wohnungen und Häuser, an den Tod um sie herum, die jetzt in den Kopf kommen. Es ist der Krieg, den sie schon einmal miterlebt haben und der beim Blick auf die Ukraine wieder hautnah da ist. Und es sind jene Menschen, die ihn während ihrer Kindheit und Jugend miterlebt haben und beim Blick auf die Ukraine ganz besonders spüren: „Krieg ist eine katastrophale Erfahrung.“