Brand in der Ludwigstraße in Kempten: Bewohner können in ihr Zuhause zurück

Im Sommer brannte ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße in Kempten. Der Eigentümer richtet es für die Mieter wieder her – und kämpft dabei mit Bürokratie.

23.01.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Mitten in der Nacht ist vergangenen August Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kemptener Ludwigstraße ausgebrochen. Die Dachwohnung brannte aus, der 57-jährige Bewohner starb. Alle anderen 20 Mieter und Mieterinnen konnten nicht mehr zurück in ihre Wohnungen. Der Brand hatte das Gebäude unbewohnbar gemacht. Kurt Egli gehört das Haus. Er entkernt es und baut es innen neu auf. Er will, dass die früheren Bewohner nach Hause zurückkehren können. Doch angesichts des anfallenden Papierkrams schüttelt er immer wieder den Kopf.

„Es wird eins zu eins so, wie es vorher war“, sagt Egli. Alle 20 Wohnungen des Mehrfamilienhauses sollen wiederhergestellt werden. Ihm gehören 18 Wohnungen in dem Gebäude. Die übrigen zwei will er ebenfalls übernehmen. Und auch die Hausverwaltung liegt inzwischen in seinen Händen.

Brand in der Ludwigstraße in Kempten: Ein Abriss des Hauses ist zu teuer

Ein Abriss des Hauses habe zur Debatte gestanden, sagt Egli, der als Heizungs- und Sanitärinstallateur selbstständig ist. „Das Problem waren die Kosten. Die Erstattung der Versicherung reicht nicht aus.“ Die Versicherung zahle nur für die Reparatur dessen, was durch Brand oder Feuerwehr beschädigt wurde. Aber die Kosten für ein neues Fenster etwa übernehme sie nicht. „Die bleiben bei mir hängen.“

Auch für einen Ersatz der alten Heizung, neue Elektrik oder den Teil des Dachstuhls, der nicht beschädigt wurde, ist Egli selbst verantwortlich. „Da ist man schnell mal bei einer Million Euro.“ Er schätzt, dass er etwa 500.000 Euro selbst reinstecken muss. (Lesen Sie auch: Wohnungsbrand in Kempten: 49-Jähriger verliert fast alles)

Nach der Kernsanierung: Miete steigt kaum

In dem Mehrfamilienhaus hatten zuletzt vorwiegend Menschen gelebt, die auf eine finanzielle Unterstützung des Staats angewiesen waren. „Da sind Leute dabei, die dort schon 20 Jahre wohnen“, sagt Egli. Ihnen will er entgegenkommen. Die Miete bleibe auf einem Niveau, das mit staatlicher Unterstützung bewältigt werden könne.

Weil er sich mit der Versicherung aber nicht habe einigen können, sei vier Monate zunächst gar nichts am Haus passiert. Vier Monate, die er gerne genutzt hätte. Überdies musste er für den neuen Dachstuhl bei der Stadt Kempten einen Bauantrag stellen. Ob ihm Fördergeld für den Wiederaufbau des Hauses zusteht, weiß Egli nicht. Sein Sohn verschaffe sich derzeit einen Überblick über die Förderrichtlinien. (Lesen Sie auch: Nach Wohnungsbrand in Kempten: Polizei legt erste Ergebnisse vor)

Stadt Kempten bemüht sich, Antragsverfahren zu beschleunigen

Die Stadt jedenfalls möchte unterstützen, wo es geht. Eglis Antrag werde mit Priorität behandelt, sagt Maximilian Bodenmüller, Leiter des Bauverwaltungsamts. Aktuell sei die Eingangsfrist für den Bauantrag verlängert worden und man habe dem Bauherren mitgeteilt, welche Unterlagen gebraucht werden. „Damit man nicht lange suchen muss“, erklärt Bodenmüller. Es seien auch viele Telefonate geführt worden, um Missverständnisse, die über den Briefwechsel entstehen können, auszuräumen.

Egli ist trotz allem zuversichtlich, dass die ersten Wohnungen im April fertiggestellt sind und bezogen werden können. Allerdings müssen einige der früheren Bewohner, die in einem von der Stadt angemieteten Gebäude untergekommen sind, dort bis spätestens Ende März ausziehen. „Ab Februar werden die Wohnungen geräumt“, sagt Carmen Hage vom Rechtsamt der Stadt. „Wir haben aber schon Ersatzwohnungen für sie, im Eigentum der Stadt.“