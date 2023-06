Wegen der hohen Temperaturen haben sich in Kempten zwei Mülltonnen in einer Garage laut Polizei selbst entzündet. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

26.06.2023 | Stand: 11:42 Uhr

In Kempten sind alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonntagnachmittag auf zwei brennende Mülltonnen gestoßen. Laut Polizei brannten die beiden Restmülltonnen, die in einer Garage standen, vollständig aus.

Brennende Mülltonnen in Kempten: Hitze war der Grund

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass sich die Flammen ausbreiteten. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Mülltonnen aufgrund des darin befindlichen Mülls in Verbindung mit der hohen Außentemperatur selbst entzündeten.

