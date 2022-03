In Martinszell brennt am Donnerstagmorgen ein Teil eines Bauernhauses nieder. Ein Mann, der dort übernachtete, bleibt unverletzt. Doch tausende Bienen sterben.

03.03.2022 | Stand: 16:31 Uhr

Der Notruf ging um 4 Uhr am Donnerstagmorgen ein. Abgesetzt hatte ihn vermutlich ein benachbarter Landwirt, der wach geworden war und Explosionsgeräusche hörte. Als die Feuerwehren eintrafen, standen Tenne und Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens in Martinszell-Sondert bereits lichterloh in Flammen.