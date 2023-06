Neben der Polizei in Kempten brennt es - Beamte rufen Feuerwehr

In Kempten gab es heute Morgen einen Brand in einer Schrebergarten-Anlage. Bemerkt haben das Feuer Beamte der benachbarten Polizei - die die Feuerwehr riefen.

11.06.2023 | Stand: 13:42 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es heute (11.6.2023) in Kempten zu einem Brand in der Schrebergartenanlage "Beim Floßerhäusle".

Bemerkt haben das Feuer Polizeibeamte der angrenzenden Einsatzzentrale - sie riefen umgehend die Feuerwehr und eine Streifenbesatzung hinzu.

Brand in Kempten: Geräteschuppen in Schrebergarten fängt Feuer

Die Flammen traten jedoch auf einen angrenzenden Geräteschuppen über, ehe die Feuerwehr den Brand ablöschen konnte. Dadurch entstand laut Mitteilung ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Es bestand jedoch keine Gefahr für Menschen oder Wohngebäude.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Brandursache war vermutlich Kompost, der sich selbst in Brand setzte, heißt es von der Polizei.