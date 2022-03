Bauernhof brennt nieder - Rettungskräfte seit den frühen Morgenstunden im Einsatz

Brand in Waltenhofen: In einem Bauernhof in Martinszell brach heute am Donnerstag in den Morgenstunden ein Feuer aus. Was bislang bekannt ist.

03.03.2022 | Stand: 07:47 Uhr

"Vollbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens": Diese Meldung ging bei der Polizei am frühen Donnerstagmorgen um 4. 06 Uhr ein. Ein Feuer war in einem Bauernhof in Martinszell in der Gemeinde Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) ausgebrochen.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften machte sich auf den Weg.

Brand in Martinszell: Bauernhof brennt bis auf die Grundmauern nieder

Doch die Flammen hatten bereits für irreperable Schäden gesorgt. "Der Hof ist komplett niedergebrannt", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Verletzt wurde seinen Angaben zufolge niemand. Der Hof soll unbewohnt gewesen sein. Nachbarn hatten das Feuer gemeldet.

Über die Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Mittlerweile geht die Polizei von einem hohen sechsstelligen Betrag aus. Die Kriminalpolizei Kempten habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

In Markt Fischach (Landkreis Augsburg) stand in der Nacht zum Donnerstag ein Stadel in Flammen. Dabei verbrannten ein Oldtimer und ein Anhänger - der Schaden geht ebenfalls in den sechsstelligen Bereich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Viel zu tun hatte zuletzt auch die Feuerwehr in Frechenrieden (Markt Rettenbach) im Landkreis Unterallgäu. In der Nacht zum Dienstag musste sie gleich zwei Mal ausrückten. Um was es bei den Einsätzen ging, lesen Sie hier.

Erst am Sonntagabend (27. Februar 2022) war es zu einem Großbrand in Ostallgäu gekommen: Dort stand in Oberostendorf ein altes Bauernhaus in Flammen. Mehr dazu lesen Sie hier.

