Nach Dachstuhlbrand in Börwang - Ursache für Feuer geklärt

In Börwang ist vergangene Woche ein Doppelhaus in Brand geraten. Jetzt hat die Polizei neue Erkenntnisse zur Ursache des Feuers bekanntgegeben.

14.02.2023 | Stand: 15:46 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 14. Februar, 15 Uhr: Die Polizei hat die Ursache des Dachstuhlbrandes in Börwang ermittelt. Laut der Mitteilung soll es in einem Zimmer des Hauses Handwerksarbeiten gegeben haben, wobei es zu einem Unfall mit einer Propangasflasche kam. Das entwichene Gas entzündete sich - das Feuer breitete sich schlagartig aus. Daraufhin geriet der Dachstuhl in Brand und schließlich das ganze Wohnhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Das komplette Haus ist unbewohnbar.

Gegen den Handwerker ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Kempten wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Aktualisiert am Montag, 6 Februar, 19.17 Uhr: Feuer in Börwang: Der Dachstuhl eines Doppelhauses in dem Haldenwanger Ortsteil ist am Montag abgebrannt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Die Ursache des Brandes ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Bürgermeister Josef Wölfle sagte: „Es ist eine Katastrophe, vor allem für die Leute, die dort wohnen.“

Nach zwei Stunden brachten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle

Etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kempten, Lenzfried, Börwang, Haldenwang und Wildpoldsried waren laut Kreisbrandinspektor Hubert Speiser am Montag bis in den Abend im Einsatz. Gegen 10.30 Uhr ging der Notruf nach Angaben der Polizei bei der Leitstelle ein. Ungefähr zwei Stunden dauerte es, bis die Feuerwehrkräfte den Brand unter Kontrolle hatten, sagte Speiser. Auch über eine Drehleiter löschten sie Flammen, die immer wieder aus dem Dachstuhl schlugen. Über mehrere Stunden arbeiteten sich die Einsatzkräfte vor, wobei wiederholt auftretende Glutnester die Nachlöscharbeiten laut Speiser erschwerten. Der Kreisbrandinspektor sagte: „Das komplette Obergeschoss ist zerstört.“ Auch die unteren Stockwerke trugen Schäden durch Rauch sowie Löschwasser davon. Schon jetzt sei laut Polizei klar: Das gesamte Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Es gab drei Verletzte, darunter eine schwerverletzte Person

Bürgermeister Wölfle sagte: „Nach der ersten Meldung hat sich das gar nicht so dramatisch angehört, aber letztlich hat jetzt der ganze Dachstuhl gebrannt.“ Mehrere Parteien leben in dem Doppelhaus, das sich in einer Wohnsiedlung am Ortsausgang in Richtung Haldenwang befindet. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses sowie deren Haustiere konnten laut Polizei schnell aus dem Gebäude gerettet werden. Einsatzkräfte brachten eine Person mit Rauchgasvergiftung vom Brandort ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber transportierte außerdem einen Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Unter diesen Verletzten soll auch ein Handwerker sein, der am Haus tätig war. Bei den Löscharbeiten verletzte sich außerdem ein Feuerwehrmann leicht.

„Nervlich ist das für die Betroffenen schwer zu verpacken“, sagte Bürgermeister Wölfle. Sie kämen vorerst bei Bekannten und Verwandten unter. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Häuser wurden evakuiert. Diese hätten nun bei Nachbarn Zuflucht gefunden, sagte Wölfle, und bedankte sich für den Zusammenhalt.

Die Ortsdurchfahrt wurde während den Löscharbeiten zeitweise gesperrt und erst am späten Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Einfahrt in das Wohngebiet riegelten Polizeibeamtinnen und -beamte ab. Vor allem kurz nachdem der Brand ausgebrochen war, versammelten sich Schaulustige in unmittelbarer Nähe zu den Einsatzfahrzeugen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen höheren sechsstelligen Betrag

Auf der Suche nach der Brandursache werde die Kriminalpolizei eingebunden, sagte Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die Ermittlungen hierzu würden vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Brandtag selbst konnten die Beamten der Kriminalpolizei das Gebäude aufgrund des hartnäckigen Feuers und der lange andauernden Löscharbeiten noch nicht betreten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen höheren sechsstelligen Betrag.

Sie werden bis auf Weiteres vor Ort noch einzelne Glutnester bekämpfen, heißt es seitens der Polizei am Montagabend. Während der Löscharbeiten musste das Stromnetz für einige Gebäude in der Nachbarschaft über mehrere Stunden bis etwa 16 Uhr abgeschaltet werden. Die umliegenden Bewohner wurden durch Lautsprecherdurchsagen gewarnt.

