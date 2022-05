Brennessel: Diese unterschätzte Eigenschaften machen die Heilpflanze so besonders

Die Brennnessel ist Heilpflanze des Jahres. Von den meisten wird sie unterschätzt. Allerdings hat sie biologisch, kosmetisch und kulinarisch Einiges zu bieten.

22.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Naturheilverein Theophrastus hat die Brennnessel zur Heilpflanze des Jahres gewählt. Und das mit gutem Grund: Denn die Pflanze, die für Viele nur ein brennendes Unkraut ist, hat biologisch, kosmetisch und kulinarisch überraschend viel zu bieten. Das weiß auch Michael Eisenhauer. „Wir pflegen im ganzen Stadtgebiet verschiedene Grünstreifen, auf denen wir Brennnesseln gezielt stehen lassen“, sagt der Chef der Stadtgärtnerei Kempten.

Der mit knapp 600 Metern längste befindet sich entlang der Sparkassenallee auf der Halde in Kempten. „Hier sehen Spaziergänger auch gleich, warum Brennnesseln so wichtig sind“, sagt der 54-Jährige. Zahlreiche Schmetterlingsraupen sitzen auf den Pflanzen, die ihr Hauptnahrungsmittel sind. Später werden sie sich darauf verpuppen. „Wer also Schmetterlinge haben will, muss auch Brennnesseln akzeptieren“, sagt Eisenhauer. Nur alle zwei Jahre werden die Brennnesselstreifen gemäht. Und auch nur, damit sie nicht verbuschen. „Aber obwohl sie so wertvoll sind, haben die Pflanzen in der Regel keinen so guten Ruf“, sagt Eisenhauer.

Brennessel als Superfood bei Kemptener Kräuterführungen entdecken

Dem stimmt auch Petra le Meledo-Heinzelmann zu. Sie veranstaltet Kräuterführungen und -wanderungen und gibt Kräuterkurse im Kemptener Zumsteinhaus. „Brennnesseln sind einheimisches Superfood“, sagt die zertifizierte Allgäuer Wildkräuterführerin. Sie schätzt vor allem die blutbildende Wirkung der Pflanze und deren entschlackende Eigenschaften. „Außerdem bindet sie Schwermetalle im Körper und verbessert die Sauerstoffversorgung im Blut und im Gehirn“, erklärt die 59-Jährige.

Wer sich nicht an den Nesselhaaren verbrennen will, sollte laut le Meledo-Heinzelmann bei der Ernte der oberen Triebspitzen Handschuhe tragen. „Die Blätter lassen sich super in Smoothies, Suppen, Tees oder Salaten verwenden und haben viele Vitamine und Mineralstoffe“, sagt die Expertin. Sobald die Blätter erhitzt oder mit einem Nudelholz bearbeitet werden, brechen die brennenden Nesselhaare ab und die Blätter können bedenkenlos gegessen werden.

Brennessel für Kosmetik oder als Dünger im Garten

Auch im Kosmetikbereich haben Brennnesseln positive Eigenschaften. „Die Pflanze ist sehr feuchtigkeitsspendend. Ich stelle aus Brennnessel-Öl und -Tee, für den auch die Wurzeln verwendet werden können, Gesichtscreme für mich her“, sagt die Duracherin. Außerdem produziert sie selbst Shampoo aus Brennnessel-Tee, Natron, Honig und Öl. „Es ist unglaublich, wie vielseitig die Pflanze ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt.“

Auch im Winter verzichtet le Meledo-Heinzelmann nicht auf Brennnesseln. Sie trocknet im Sommer die Blätter, um sie anschließend zu einem Pulver zu mahlen. „Getrocknet steigt der Anteil an Spurenelementen und Mineralstoffen sogar auf bis zu 20 Prozent“, sagt sie und verweist auf einen weiteren Verwendungszweck: Pflanzendünger. „Wer die Pflanzen mindestens 24 Stunden in Wasser einweicht und mit der Flüssigkeit ab und zu seine Pflanzen gießt, tut ihnen Gutes.“