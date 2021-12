"Meine Schätze liegen daheim" - Welche besonderen Fundstücke Kemptener Briefmarkensammler begeistern

Briefmarken sind aus der Mode gekommen? Von wegen. In Kempten treffen sich seit Jahren Sammler. Eine 25-Jährige überrascht beim Stammtisch mit einer Rarität.

„Wenn ich all meine Briefmarken mitbringen würde, müsste ich mit dem Hänger kommen“, sagt Hermann Bodtner. Der 82-Jährige zieht aus seinem Aktenkoffer ein dickes Album heraus und schlägt es auf den Tisch im Gasthof „Zum Stift“ in Kempten auf. Rote Weihnachtsbriefmarken, eine Märchenmarke mit dem bösen Wolf aus Rotkäppchen oder eine, die Ernst Litfaß, den Erfinder der Litfaßsäule, zeigt. „Das sind alles Dubletten“, sagt Bodtner. „Die will ich an andere Sammler weitergeben. Meine Schätze liegen daheim.“ Mehr als 150 Alben voller Briefmarken besitzt der Sammler.