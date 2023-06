Kurz vor dem Schulabschluss: 17-Jährige und Familie aus Kempten abgeschoben

Mitten in der Nacht holen Beamte Victoria, ihre drei Geschwister und ihre Mutter ab. Die Familie wird nach Nigeria abgeschoben. Am Montag ist Demo in Kempten.

18.06.2023 | Stand: 10:10 Uhr

Neun Jahre lang lebt Victoria mit ihrer Familie in Deutschland. Die 17-Jährige steht kurz vor ihrer Mittleren Reife, danach will sie an eine Schauspielschule in München. Der Ausbildungsvertrag ist eigenen Angaben zufolge bereits unterschrieben. Doch dann kommen eines Nachts Beamte und nehmen sie und ihre Familie mit. Victoria, ihr Zwillingsbruder, ihre zwei kleinen Schwestern (14 und 11) und ihre Mutter werden nach Nigeria abgeschoben. Insbesondere Ehrenamtliche, die Familien wie diese jahrelang betreuen, bei der Integration unterstützten und den Kindern Nachhilfe geben, erschüttert und frustriert der Fall. In Kempten schlägt er große Wellen, für Montag ist eine Demo angekündigt.

Nach Abschiebung aus Kempten nach Nigeria: Der bayerische Flüchtlingsrat setzt sich für Victoria und ihre Familie ein

Auch der bayerische Flüchtlingsrat setzt sich für das Schicksal Victorias ein. Sammelt Unterschriften und Spenden, um wenigstens die 17-Jährige zurück nach Deutschland zu holen. Damit sie ihre Ausbildung machen kann.

Auf der Internetseite Betterplace.org schreibt Victoria selbst: „Ich habe mir viel Mühle gegeben, da ich einen guten Abschluss haben wollte.“ Ihr Ziel sei immer gewesen, eine gute Ausbildung zu absolvieren, um ein Leben mit Perspektive führen zu können. Dann kam die Nacht der Abschiebung. „Es fühlt sich an wie ein schrecklicher Film, der uns das Herz bricht und einfach nicht endet.“

Bei der Diakonie in Kempten ist der Fall bekannt: „Wir stehen in dem Prozess beratend mit Fachinformationen zur Verfügung, wie auch für alle Geflüchteten, die Rechtsberatung oder eine Vermittlung zum Anwalt benötigen“, heißt es auf Anfrage. „Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es neben der rechtlichen Ebene – die Abschiebung fand im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen statt – in diesem Fall auch eine psychologische Komponente gibt.“

Auch Victorias Zwillingsbruder hatte einen Ausbildungsplatz in Aussicht, teilt der Verein „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ mit. Wie ihre beiden jüngeren Geschwister seien die Zwillinge in Kempten bestens integriert gewesen, verfügten über ein breites soziales Netzwerk und könnten Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau vorweisen. „Nicht zuletzt erfüllten sie die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht für gut integrierte Jugendliche“, heißt es in einer Mitteilung.

Warum erfolgt die Abschiebung gerade jetzt? Die Antwort der Regierung von Schwaben fällt knapp aus

Warum die Familie gerade jetzt, neun Jahre nach ihrer Ankunft, abgeschoben wurde, obwohl die Jugendlichen angeblich die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht aufgrund ihrer gelungenen Integration erfüllen, wollte unsere Redaktion von der Regierung von Schwaben wissen. Pressesprecher Karl-Heinz Meyer antwortet knapp: „Sämtliche Anträge der Familie auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wurden vollumfänglich geprüft und per Bescheid abgelehnt.“

Die die Familie unterstützenden Organisationen kritisieren außerdem, dass selbst den Jugendlichen Handschellen angelegt worden seien. Dazu konnte Polizeisprecher Holger Stabik am Freitagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion nichts sagen, da die Einsatzkräfte nicht mehr im Dienst waren. Die Abschiebung fand ihm zufolge nachts statt, weil der Flieger um 7 Uhr in Frankfurt startete. Die Polizei sei überdies ausschließlich für den Vollzug zuständig.

Der Verein „Flüchtlinge für Flüchtlinge“ fordert nun die zuständigen Behörden und politisch Verantwortlichen auf, „die umgehende Rückkehr der Familie nach Deutschland zu veranlassen und all ihren Mitgliedern ein dauerhaftes Bleiberecht zuzusprechen“. Um dieser Forderung Ausdruck zu verleihen, organisiert er am Montag, 19. Juni, ab 14.30 Uhr eine Demonstration auf dem Hildegardplatz. Aktuell lebe die Familie unter „prekärsten Umständen“ in Nigeria. In der ständigen Angst, „auf der Straße entführt zu werden oder anderweitig Gewalt zu erfahren“.