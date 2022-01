Aus Regensburg ins Allgäu: Welche Pläne Schwimmtrainerin Britta Wenske hat

Britta Wenske ist seit Oktober Cheftrainerin beim TV Kempten. Die 43-jährige Niedersächsin hat schon ein neues Hobby für sich entdeckt.

04.01.2022 | Stand: 11:17 Uhr

Mit dem „Element Wasser“ fühlt sich Britta Wenske seit ihrer Kindheit verbunden. Deshalb ist es nur allzu logisch, dass Wenske ihr Hobby im Laufe der Jahre zum Beruf gemacht hat. Die 43-Jährige ist seit Oktober Cheftrainerin der Schwimm-Abteilung beim TV Kempten.

Schwimmprojekt für Schulkinder auch in Kempten denkbar

Zuletzt war Wenske als Trainerin in Regensburg tätig. Dabei betreute sie nicht nur Wettkampfgruppen und Profi-Triathleten, sondern kümmerte sich auch um Seepferdchen-Kurse und Schwimm-Unterricht für Erwachsene. „Ich habe dort auch ein Schulprojekt für fünfte und sechste Klassen betreut, das ich mir auch in Kempten gut vorstellen kann“, sagt Wenske, die aus Hannover stammt. Ihre Eltern leben dort noch immer. „Ich sehe sie leider zu selten. Mein Vater ist auch nicht mehr der Jüngste und wollte während der Pandemie nicht Zug fahren. Aber er möchte im Mai kommen und ist schon ganz gespannt auf das Allgäu, da er als Soldat in Sonthofen stationiert war“, erzählt Wenske. „Meinen Bruder mit seiner Frau und den Kindern vermisse ich auch sehr, habe sie aber an Weihnachten gesehen.“

Ihre neue Heimat Allgäu entdeckt Britta Wenske auf besondere Weise

Selber ist die 43-Jährige gerade dabei, ihre neue Heimat genauer kennenzulernen. Die meiste Zeit verbrachte Wenske bisher im Cambomare, das Training mit den TVK-Schwimmern genießt bei ihr höchste Priorität. „Nicht einmal meine Wohnung in Börwang ist komplett eingerichtet. Aber ich habe inzwischen das Langlaufen für mich entdeckt“, sagt Wenske. „Wenn es die Schneeverhältnisse hergeben, möchte ich damit auch das Umland entdecken.“

Ihre erste Qualifikation als Schwimm-Trainerin erhielt Wenske mit Anfang 20, bei einem speziellen Kurs für Kleinkinder und Säuglinge. „Mein Wissen und meine jahrelange Erfahrung im und am Wasser helfen mir, mich individuell auf jeden Athleten einzustellen“, sagt Wenske. Nach ihrer Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin an der Hochschule Hannover studierte sie Neurowissenschaften in Köln und schrieb sowohl Bachelor- als auch auch Master-Arbeit im neurowissenschaftlichen Bereich während ihrer Zeit in Australien.

In Regensburg arbeitete die 43-Jährige mit einem Toptrainer zusammen

Mit dem Eintritt in den Schwimmverein Göttingen im Jahr 2011 legte Wenske den Fokus verstärkt auf ihre Trainerausbildung. „Zunächst habe ich eine jugendliche Breitensportgruppe betreut, danach wurde ich im Bereich Schwimm-Ausbildung eingesetzt“, sagt die Inhaberin der Trainer-B-Lizenz. In Regensburg arbeitete Wenske mit Olaf Bünde zusammen, der als Trainer des Bayerischen Schwimm-Verbandes (BSV) schon viele Spitzenathleten unterstützte.

Britta Wenske: "Sportler sollen ihr Potenzial ausschöpfen"

Beim TV Kempten will Wenske dafür sorgen, dass die Sportler ihr Potenzial ausschöpfen. „Ich sehe einige bei deutschen, einige bei süddeutschen und viele bei bayerischen Meisterschaften“, sagt Wenske. „Wenn jemand das Leistungsvermögen hat, soll er die nächste Stufe erreichen.“ Am Anfang, in den Herbstferien, sei die Trainingsbeteiligung noch gering gewesen. „Dann ging es bergauf. In Kempten kümmere ich mich derzeit in der Regel um 25 Schwimmerinnen und Schwimmer im Alter von zwölf bis 25 Jahren“, sagt Wenske.

Mit den Trainingsbedingungen im Cambomare ist sie generell zufrieden. „Es war mir im Vorfeld klar, dass ich primär ein 25-Meter- Becken zur Verfügung habe. Ich bin aber glücklich, dass wir das 50-Meter-Becken im Freibad im Sommer mitnutzen können“, sagt Wenske. „Aktuell mit bis zu 30 Aktiven auf nur zwei Bahnen zu trainieren, ist nicht optimal. Alles in allem sind es aber gute Bedingungen.“