Wie gut ist das Brot in Kempten und Umgebung? Ein Brotprüfer gibt seine Noten

Einmal im Jahr ist Manfred Stiefel vor Ort, um Kemptens Brot unter die Lupe zu nehmen. Jeder darf zusehen und Fragen stellen. Die Ergebnisse gibt es online.

13.07.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Der Vorraum einer Bankfiliale ist kein Ort, an dem sich die Menschen tummeln. Es sei denn, der Duft von Brot hängt in der Luft. Einer von vier Brotprüfern in ganz Deutschland hat im Eingangsbereich Platz genommen. Manfred Stiefel bewertet das Brot der Kemptener Bäckereien – sobald er Zeit findet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.