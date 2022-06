Hildegardbrunnen in Kempten schäumt - Das steckt dahinter

Unbekannte sorgen für Schaumberge im Hildegardbrunnen in Kempten. Die Kommune erstattet Anzeige und rechnet damit, auf den Reinigungskosten sitzen zu bleiben.

01.06.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Hildegardbrunnen vor der Kemptener Basilika Waschmittel geschüttet, vermutet die Stadtverwaltung. „Als der Brunnen daraufhin am Mittwochmorgen anlief, waren Schaumberge die Folge“, erläutert Michael Kral, Leiter des städtischen Betriebshofs, der für die Wartung von insgesamt 32 Brunnenanlagen im Stadtgebiet verantwortlich ist. Lustig findet er diese Nacht-und-Nebel-Aktion überhaupt nicht.

Schäumende Brunnen gibt es in Kempten immer wieder - zum Leidwesen der Stadt

„Das ist wirklich keine schöne Sache. Die Reinigung der Anlage kostet bis zu 1000 Euro – Kosten auf denen die Stadt unter Umständen sitzen bleibt“, sagt Kral. Zwar erstatte die Kommune bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt, doch bisher konnte in vergleichbaren Fällen kein Täter ermittelt werden. „Das Problem mit schäumenden Brunnen haben wir immer wieder. Zuletzt 2020 im Fontänenbrunnen im Hofgarten. Doch dank Corona war es ruhig.“

Der Aufwand, die Brunnen wieder zum Laufen zu bringen, sei nicht unerheblich, betont Kral. Zwei Mitarbeiter müsse er dafür für vier bis sechs Stunden abstellen. „Abschalten, auslassen, putzen, Leitungen reinigen – am Ende wieder einlassen: Da haben wir schon zu tun. Das ist kein Scherz mehr“, sagt Kral.