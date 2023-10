Für den kranken Sohn eines Lehrers: Schüler der Berufsschule I in Kempten lassen sich typisieren

Ein Wiggensbacher war 38 Jahre Lehrer an der BS I in Kempten. Sein Sohn ist an Blutkrebs erkrankt. 434 Schüler lassen sich als Stammzellen-Spender registrieren.

29.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Das schreibt die Organisation DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) auf ihrer Webseite. Einer von diesen Menschen ist der 35-jährige Thomas aus Wiggensbach. Er ist in einem Stadium der Krankheit, in der ihm nur noch eine Stammzellenspende helfen kann. Diese Zellen gewinnt man aus dem Knochenmark. Die Berufsschule I in Kempten will dem jungen Allgäuer helfen, einen Spender oder eine Spenderin zu finden - und hat deshalb eine sogenannte Typisierungsaktion veranstaltet.

