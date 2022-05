Aufmerksamer Anwohner verhindert Diebstahl aus dem Auto

Dank des schnellen Handels eines Buchenbergers ist ein Dieb am frühen Mittwoch gescheitert. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und gibt Hinweise.

25.05.2022 | Stand: 13:47 Uhr

Aufmerksamer Zeuge: Einen bislang unbekannten Dieb sucht die Polizei in Buchenberg. Wie die Beamten berichteten, wurden sie am frühen Mittwoch gegen 1.30 Uhr von einem Anwohner der Mühlenstraße alarmiert. Dieser hatte beobachtet, wie ein Mann in ein dort abgestelltes Auto stieg und sich darin umsah. Als der Zeuge ihn auf sein Verhalten ansprach, ergriff der Mann die Flucht.

Dieb in Buchenberg von Anwohner gestört - Polizei sucht Zeugen

Die Beamten zufolge ist der Tatverdächtige etwa 1,75 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung und hatte sowohl einen Rucksack als auch eine Reisetasche bei sich. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls. Hinweise an 0831/9909-2140.

