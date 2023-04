Sparmaßnahme oder Personalnot? Therapiehof in Buchenberg setzt Arbeit aus

Der Sankt-Franziskus-Hof in Buchenberg im Oberallgäu hilft Jugendlichen und schließt nun vorübergehend. Ein Grund bereitet früheren Bewohnern Sorgen.

28.04.2023 | Stand: 12:14 Uhr

In Gemeinschaft auf einem Hof mit Schafen, Eseln und Katzen gegenseitigen Respekt lernen und schwere Krisen überwinden – das will der Sankt-Franziskus-Therapiehof in Buchenberg seit 2001 für Kinder und Jugendliche schaffen. Nun soll die Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) ausgesetzt werden, sagt Andreas Göster, Geschäftsführer der St. Franziskus Jugendhilfe. Bei einer ehemaligen Bewohnerin sorgt dieser Schritt für Bedenken: „Wie kann es sein, dass ein Ort der Leben rettet, geschlossen wird?“

Ehemalige Bewohnerin befürchtet Sparmaßnahmen zum Leidwesen des Hofs in Buchenberg

Eine Schließung sei nicht das Ziel, sagt Göster: „Die Betreuung von Jugendlichen ist seit Ende März ausgesetzt und soll im Laufe des Jahres wieder aufgenommen werden.“ Grund dafür sei Personalmangel. Aktuell suche man sowohl Sozialpädagoginnen, Erzieher als auch pädagogische Fachkräfte. „Wir konnten die nötige Personalstärke für eine 24-Stunden-Betreuung der Jugendlichen zuletzt nicht mehr kontinuierlich sicherstellen.“

Zweieinhalb Jahre habe sie auf dem Sankt-Franziskus-Hof verbracht, erzählt die junge Frau. Das Konzept habe ihr aus Burnout und einer schweren Depression geholfen: „Die Tiere, die Natur und die Betreuer machen den Hof einzigartig. Für mich war es ein wundervolles Zuhause.“ Auch während ihrer Zeit in der Wohngruppe habe sie den Fachkräftemangel zu spüren bekommen, sagt die ehemalige Bewohnerin. Sie wünsche sich deshalb mehr Wertschätzung und eine bessere Bezahlung für Mitarbeitende. Außerdem befürchte sie, dass die Veränderungen am Hof Folgen von Sparmaßnahmen sind. Sie sagt: „Es sollten Nächstenliebe und das Wohl der Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter im Vordergrund stehen und nicht das Geld.“

KJF will Therapiehof in Buchenberg mit neuem Konzept wiederbeleben

Tatsächlich will der Hof umstrukturieren, gibt Göster Einblick: „Die Auszeit werden wir nutzen, um das Konzept weiterzuentwickeln und die pädagogisch-therapeutische Arbeit zu vertiefen.“ Die St. Franziskus Jugendhilfe agiert dabei als Träger, Gesellschafter sind die KJF Augsburg sowie die St.-Franziskus-Stiftung für Kinder und Jugendliche aus Meitingen. An der naturnahen und tiergestützten pädagogischen Arbeit wolle man festhalten. Die Entwicklung solle die Einrichtung auch als Arbeitgeber attraktiver machen, sagt Göster: „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit einem überarbeiteten therapeutischen Konzept und gezielten Recruiting-Maßnahmen Fachkräfte für den Sankt-Franziskus-Therapiehof gewinnen werden.“

Acht Wohnplätze für junge Menschen ab 13 Jahren bestehen auf dem Therapiehof in Buchenberg. Bis die Arbeit dort wieder aufgenommen wird, seien Jugendliche in Einrichtungen der KJF in Memmingen und Kempten untergebracht. Auch Mitarbeitenden seien laut Göster alternative Einsatzmöglichkeiten innerhalb der KJF im Allgäu angeboten worden.

