Bücher, Musik und "Hoigarte": Der Entwurf für den Umbau des alten Rathauses Altusried steht

Die Verwaltung zieht 2024 ins neue Rathaus. Das alte Gebäude soll mit neuem Nutzungskonzept Leben in den Dorfkern bringen. Der Umbau kostet 7,7 Millionen Euro.

03.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Verwaltung, Architekten und Gemeinderat haben lange an einem Konzept für das Rathaus in Altusried gefeilt. Denn im Herbst nächsten Jahres wird es das „alte Rathaus“ sein, der Bau des neuen Rathauses bis dahin abgeschlossen. Der Wunsch: Dass das Gebäude dazu beiträgt, Leben in die Ortsmitte zu bringen. Nun steht der Entwurf von F64-Architekten aus Kempten. Der Gemeinderat hat sich einstimmig damit einverstanden erklärt.

