Bühnentaucher feiern 25 Jahre mit Komödie "Venedig im Schnee"

Für eine verzwickte, missliche Lage gibt es das schöne, französische Wort Bredouille. In die geraten zwei Paare in der französischen Komödie „Venedig im Schnee“ von Gilles Dyrek. Der Theaterverein Bühnentaucher bringt den leichten Spaß im 25. Jahr seines Bestehens mit viel Spiellaune und Witz auf die Bühne.

In der Kulturwirtschaft der Allgäuhalle genügt ein Tisch mit vier Stühlen, um das Esszimmer zu etablieren, in dem das etwas schrullige, aber liebenswerte Paar Jean-Luc und Natalie einen alten Studienkollegen mit Freundin zum Essen erwarten. Doch Christoph hatte kurz vorher heftigen Streit mit seiner Freundin Patricia, die nun beschließt, kein Wort mehr zu sagen. Schnell kommen die Gastgeber zu dem Schluss, dass die neue Bekanntschaft eine Ausländerin sein muss, die ihre Sprache nicht spricht. Mit diabolischem Vergnügen bedient Patricia dieses Missverständnis. Sie erfindet eine Fantasiesprache und ein vom Krieg heimgesuchtes Heimatland mit dem Namen Chouvenien.

"Venedig im Schnee": Peinliche Pausen, fremdelnde Stille und temperamentvolle Ausbrüche

Doch wie schwer es ist, aus so einer Nummer wieder herauszukommen, zeigt das vierköpfige Ensemble unter der Regie von Gabi Scheidl mit viel Lust an peinlichen Pausen, fremdelnder Stille und temperamentvollen Ausbrüchen. Kamilla Ganghofer als Natalie und Wolfgang Hebenstreit als Jean-Luc sind hinreißend charmant und chaotisch als frisch verliebtes Paar, das nur das Beste für die Gäste möchte.

Lisa Scheidl und Thomas Henze treten großstädtisch auf und können ihre Überheblichkeit kaum verbergen. Lisa Scheidl ist die Tochter der Regisseurin und verkörpert leicht und unaufgeregt die zickige Patricia, die ihr boshaftes Spiel immer weiter treibt, auch als die Gastgeber ihr als scheinbarem Bürgerkriegsflüchtling aus echtem Mitgefühl und überzeugter Hilfsbereitschaft immer mehr von ihrem Hausstand spenden wollen. Als Jean-Luc auch eine Schneekugel mit Venedig-Motiven verschenken möchte, droht die Beziehung zu Natalie in eine Tragödie umzukippen.

Regisseurin Gabi Scheidl führt ihre Laiendarsteller mit sicherem Gespür für Timing und Pointen

Gabi Scheidl führt ihre Laiendarsteller mit sicherem Gespür für Timing und Pointen auf den schmalen Grat zwischen echtem Leben und Groteske. Die gut aufgelegten Schauspieler bescheren dem Publikum einen äußerst unterhaltsamen Abend mit zündender Komik, die am Schluss lange bejubelt wurde.

Die Vorstellung an diesem Freitag ist bereits ausverkauft. Dafür gibt es am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr eine Zusatzvorstellung in der Kulturwirtschaft. Am 30. und 31. Oktober bieten die Bühnentaucher außerdem eine „Spezial Halloween Führungen“ rund um die Burghalde an (Anmeldung erforderlich unter Telefon 0831/580 08 00, Infos online unter www.halloween-kempten.de).