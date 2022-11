Bürger wollen in Hegge die Gemeinschaft fördern - ein erster Angriffspunkt könnte der Bolzplatz sein

23 Bürger und Bürgerinnen arbeiten an der Ortsentwicklung mit. Wichtig ist ihnen die Stärkung sozialer Strukturen. Auf den Kita-Ausbau müssen sie noch warten.

11.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Der Waltenhofener Ortsteil Hegge hat keinen richtigen Dorfkern. „Weil er nie einen gebraucht hat“, sagt Wendelin Bruland. Er ist einer von 23 Bürgerinnen und Bürgern, die derzeit an der Ortsentwicklung mitarbeiten. Hegge verfügt über Industrie und Wohngebiete – der Ort ist so gewachsen, andere Strukturen gibt es kaum oder gar nicht. Doch das soll sich im Zuge einer Dorfsanierung nun ändern. Nach einer Auftaktveranstaltung vergangenen Herbst hatten sich drei Arbeitsgruppen gegründet. Bruland und Lore Steiner berichten, was bisher erarbeitet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.