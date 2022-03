Bürgermeister-Wahl in Buchenberg: Was Sie jetzt wissen sollten

Am 13. März wählt Buchenberg den künftigen Bürgermeister. Es gibt nur einen Kandidaten: Amtsinhaber Toni Barth. Was er für Buchenberg plant, lesen Sie hier.

05.03.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Am Sonntag, 13. März, ist in Buchenberg Bürgermeister-Wahl. Beworben hat sich um das Amt nur Amtsinhaber Toni Barth ( CSU). Damit sich Buchenberger und Buchenbergerinnen trotzdem ein Bild von dem Kandidaten machen können, haben wir Barth in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Themen befragt. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Artikel:

Bürgermeister-Wahl Buchenberg: Das sind die Pläne des einzigen Kandidaten Toni Barth (CSU)

Bereits im Dezember hatte Barth angekündigt, für eine vierte Amtszeit zu kandidieren: Mehr dazu lesen Sie hier. Bereits seit 2004 ist er Bürgermeister in Buchenberg.

Ende Januar wurde schließlich klar, dass die Buchenberger Wählerinnen und Wähler nicht zwischen mehreren Kandidaten wählen können werden. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Bürgermeister-Kandidat in Buchenberg, Toni Barth, über Schwung und Bürgerbeteiligung

Nach drei Amtsperioden noch einmal? In diesem Artikel haben wir mit Buchenbergs Bürgermeister-Kandidat Toni Barth über Schwung in der Politik und Bürgerbeteiligung gesprochen.

Toni Barth (CSU) will Bürgermeister von Buchenberg bleiben. Bild: Ralf Lienert

Buchenberg und Klimaschutz: Was Toni Barth plant

Die Klimakrise und was noch gegen sie getan werden kann, ist eines der großen Themen unserer Zeit. Wir haben Toni Barth gefragt, was er in Sachen Klimaschutz vorhat. Das Interview dazu finden Sie hier.

Das will Toni Barth für die Buchenberger Ortsteile tun

Buchenberg besteht aus mehr als nur Buchenberg: Auch die Ortsteile Eschach, Kreuzthal, Wirlings und Ahegg fordern ihren Anteil. Was Toni Barth für sie plant, lesen Sie hier.

Eigenheim bauen in Buchenberg: Diese Bauplätze plant Toni Barth

Ein weiterer Dauerbrenner sind Bauplätze: Auch in Buchenberg sollen neue entstehen. Wer sie bekommen soll und alle weiteren Details, erklärt Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat Toni Barth hier.