Bürgermeister-Wahl Lauben heute: Nur ein Kandidat, trotzdem könnte er unterliegen

In Lauben steht heute nur Mathias Pfuhl zur Bürgermeister-Wahl. Er wird von allen Fraktionen unterstützt. Trotzdem ist ein Sieg theoretisch nicht sicher.

18.06.2023 | Stand: 07:07 Uhr

Am Sonntag wählen die Menschen in Lauben einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl steht nur Mathias Pfuhl, der von sämtlichen Ratsfraktionen unterstützt wird. Trotzdem gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass er die Wahl am Sonntag nicht gewinnt.

Wahrscheinlich ist das freilich nicht. Doch auch ohne Gegenkandidat oder Gegenkandidatin muss Pfuhl mehr als die Hälfte der gültig abgegebenen Stimmen für sich gewinnen, erklärt Uwe Reininger von der Hauptverwaltung. Denkbar wäre, dass auf Wahlzetteln andere Personen vorgeschlagen werden. Das passiert immer wieder und geschieht wohl häufig als Gag. Typisch ist etwa die Nennung von „Donald Duck“. Sollte Pfuhl weniger als die Hälfte der Stimmen erhalten, fände eine Neuwahl statt.

Aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, sind am Sonntag knapp unter 2800 Wahlberechtigte, sagt Reininger. Stand Montagnachmittag haben sich etwa 550 Menschen für Briefwahl entschieden. Die Gemeinde rechnet damit, dass etwa 100 weitere dazukommen.

Bürgermeister-Wahl Lauben: Mathias Pfuhl ist einziger Kandidat heute

Es werden im Birkenmoos zwei Urnenstimmbezirke eingerichtet. Die Briefwahl-Unterlagen werden im Rathaus und im Feuerwehrheim ausgezählt. Uwe Reininger rechnet damit, dass spätestens um 20 Uhr das vorläufige Ergebnis feststeht.

Mathias Pfuhl will Bürgermeister in Lauben werden. Am Sonntag, 18. Juni, ist Wahl. Bild: Ralf Lienert

Die Amtsperiode von Mathias Pfuhl werde voraussichtlich am Dienstag, 20. Juni, beginnen – vorausgesetzt, Pfuhl erhält die Mehrheit der Stimmen und nimmt die Wahl am Wahlabend an. Nimmt er sie nicht an, begänne eine einwöchige Frist. Falls er die Wahl innerhalb dieser nicht ablehnt, begänne die Amtszeit nach deren Ablauf.

Wann ist die Bürgermeister-Wahl in Lauben? Am 18. Juni stellt sich allein Mathias Pfuhl zur Wahl

Die Menschen in Lauben wählen ihren Bürgermeister für sechs Jahre. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei einer außertourlichen Wahl, sondern abhängig davon, wie lange die aktuelle, nicht vollständig abgelaufene Amtsperiode bereits andauert.

Damit findet die Bürgermeisterwahl solange außerturnusmäßig statt, bis ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin einen Antrag auf Verkürzung der Wahlzeit stellt, damit die Wahl wieder mit der des Gemeinderates zusammenfällt. Außer in Lauben ist das im Oberallgäu auch in Buchenberg, Oy-Mittelberg, Waltenhofen und Wiggensbach so.