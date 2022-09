Bürgermeister-Wahl: Thomas Eigstler tritt in Wiggensbach ohne Gegenkandidat an

Bei der Wiggensbacher Bürgermeister-Wahl am 16. Oktober tritt Amtsinhaber Thomas Eigstler (CSU) ohne Konkurrenz an. Die Bewerberfrist ist nun abgelaufen.

02.09.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Keine Konkurrenz für Thomas Eigstler ( CSU): Der Amtsinhaber tritt zur Wiggensbacher Bürgermeisterwahl am 16. Oktober ohne Herausforderer an. Die Frist für entsprechende Vorschläge ist am Donnerstagabend abgelaufen. Das bestätigt die Gemeindeverwaltung.

Die Grünen hatten zuletzt offengelassen, ob sie eine eigene Bewerbung ins Rennen schicken. Die anderen Gruppierungen aus dem Gemeinderat hatten das bereits im Juli ausgeschlossen. Eigstler stellt sich damit ohne Konkurrenz für seine dritte Amtszeit in Wiggensbach zur Wahl. Zuvor war er bereits in Wasserburg am Bodensee Rathauschef.

Bürgermeister-Wahl 2022 in Wiggenbach: Am 16. Oktober tritt Thomas Eigstler ohne Gegenkandidat an

2016 war Astrid Haggenmüller für die Freien Wähler gegen Eigstler angetreten. Damals holte er 60 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für einen Kommentar zu seiner alleinigen Kandidatur war Eigstler am Freitag nicht zu erreichen.

Lesen Sie hier: Auch in Buchenberg wurde kürzlich außertourlich gewählt - auch ohne Gegenkandidat