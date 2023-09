Bürgermeisterin und Stadtrat machen Selbstversuch: „Ganz ohne Auto? Kaum möglich!“

Renate Deniffel aus Wildpoldsried und Thomas Wurmbäck aus Immenstadt haben versucht, komplett auf Bus und Bahn umzusteigen. Es gab auch Überraschendes.

05.09.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Sie wollte es einfach einmal testen: Wie komme ich im Alltag durch ohne Auto? Deswegen besorgte sich die Wildpoldsrieder Bürgermeisterin Renate Deniffel ein Deutschlandticket. Seit Juni nutzt sie Bus und Bahn. Aber nicht ausschließlich. Denn genauso wie der Immenstädter Stadtrat Thomas Wurmbäck hat sie festgestellt: „Die letzte Meile ist das Problem.“

Stadtrat Thomas Wurmbäck aus Immenstadt: Zu wenig Platz für Fahrräder in Zügen

Einen Monat auf das Auto verzichten und stattdessen mit Bus und Bahn fahren – das war auch das Ziel von Wurmbäck. „Zu 95 Prozent funktioniert das“, sagt der Polizeihauptkommissar. Das große Problem sei, ohne den Pkw von der eigenen Wohnung zum Bahnhof zu kommen. Bei Regenwetter das Rad zu nutzen, koste große Überwindung, sagt Wurmbäck. Auf Dauer sei dies – zumindest bei ihm – keine Alternative. Deswegen hält er günstige Pendlerparkplätze und zentrale Bushaltestellen für den Umstieg auf den ÖPNV für wichtig. Schwierig sei zudem, wenn man ein Fahrrad im Zug mitnehmen wolle. „Es ist einfach zu wenig Platz“, sagt Wurmbäck. Immer wieder habe er beobachtet, dass Gruppen von Fahrradfahrern deswegen nicht zusteigen durften. Das könnte Sie auch interessieren: Fahrgäste mit Rad müssen in Dietmannsried aussteigen, damit andere Platz haben.

Doch es habe auch positive Überraschungen gegeben: Zum Beispiel, als Wurmbäck einen Termin in Marktoberdorf hatte. Er meldete einen Tag vorher, dass er ein Linientaxi vom Bahnhof Günzach dorthin brauche. Das habe ohne Probleme geklappt.

Wildpoldsrieds Bürgermeisterin Renate Deniffel: Das Deutschlandticket macht Bus und Bahn attraktiv

Renate Deniffel wiederum hat festgestellt, dass eine Fahrt mit Bus und Bahn gar nicht zwingend länger dauert, sagt sie. „Auf der Straße muss man auch mit Staus und Behinderungen rechnen.“ Ihr Radius beschränkt sich im Alltag nicht nur auf das Wildpoldsrieder Gemeindegebiet. Als Kreis- und Bezirksrätin fährt sie regelmäßig auch weitere Strecken – und hat Gefallen daran gefunden. Wenngleich sie betont: Ganz aufs Auto zu verzichten, sei im Allgäu kaum möglich.

Was der Bürgermeisterin insbesondere am Busfahren gefällt, ist, dass man ganz anders als sonst mit den Menschen ins Gespräch komme. Sie jedenfalls hofft, dass noch mehr Menschen den Nahverkehr für sich entdecken. Das günstige Deutschlandticket biete dazu durchaus die Chance. Sie werbe „aus Überzeugung für die Verkehrswende“. Das könnte Sie auch interessieren: Dauerbaustelle Nahverkehr: Warum immer so kompliziert?

Und für das Fahrrad-Problem hätten die Beiden einen Vorschlag: Wie wäre es mit Rad-Anhängern an Bussen? Solche habe er im Urlaub an der Ostsee kennengelernt, sagt Wurmbäck. Jede Hürde, die wegfällt, werde mehr Menschen zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen, sind er und Deniffel überzeugt.

Was sind ihre Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr in und um Kempten?

Rufbusse für die „letzte Meile“? Fahrradanhänger an Bussen? An derartige Lösungen denken die Wildpoldsrieder Bürgermeisterin Renate Deniffel und der Immenstädter Stadtrat Thomas Wurmbäck, um die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in der Region zu verbessern.

Nun wollen wir von ihnen wissen: Was sind Ihre Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Region? Was klappt besser, als Sie gedacht hätten? Was muss sich verbessern, damit Sie öfter auf Bus und Bahn umsteigen?

Schreiben Sie uns von Ihren Erlebnissen und Wünschen mit Angabe Ihres Namens, Alters und Wohnorts an: umfrage@azv.de