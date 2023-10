Bürgermeisterwahl in Altusried: Ein Kandidat steht schon fest

Altusrieds Bürgermeister Joachim Konrad (CSU) ist in den Landtag gewählt worden. Nun sucht die Gemeinde nach einem Nachfolger. Einen Anwärter gibt es bereits.

10.10.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Seit Sonntagabend steht fest: Joachim Konrad, Bürgermeister von Altusried, wird als Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Kempten-Oberallgäu in den bayerischen Landtag einziehen. Das bedeutet, dass die Gemeinde in absehbarer Zeit eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister braucht. Einen Kandidaten gibt es bereits: Die Gemeinderatsfraktionen der CSU und der Freien Wähler (FW) stellen ihn gemeinsam auf und wollen den Namen am Dienstag bekannt geben. Die Wahl wird voraussichtlich im Januar stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.