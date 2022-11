Auf der freien Fläche in der Mitte des Bildes haben Edeka und Feneberg Interesse angemeldet, einen Supermarkt zu bauen. Die Lage an der Börwanger Steige ist allerdings umstritten, wie auch während der Bürgerversammlung deutlich wurde. Bisher gibt es in Börwang nur einen kleinen Dorfladen zu Nahversorgung, und der schreibt rote Zahlen.