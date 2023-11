Bürgerversammlung Wiggensbach: "Eins von fünf Häusern ist nicht angeschlossen"

Bei der Bürgerversammlung geht es um die Erweiterung des Trinkwassernetzes in Wiggensbach. Alle Einwohner müssten sich an der Investition beteiligen.

22.11.2023 | Stand: 17:21 Uhr

Etwa 80 Prozent der Einwohner Wiggensbachs sind aktuell an die gemeindliche Trinkwasserversorgung angeschlossen, sagte Bürgermeister Thomas Eigstler bei der Bürgerversammlung im Gasthof zum Kapitel. Das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Denn Anwohner der "Hinteren Pfarr" und weiterer Weiler haben den Wunsch, an das Netz angeschlossen zu werden. Es gehe um 452 Einwohner.

