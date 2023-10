Bürokratie: Für eine Freiflächen-Solaranlage in Haldenwang braucht es womöglich zwei Planungsverfahren

Haldenwang plant zwei Anlagen, die auch auf Laubener Gebiet liegen. Die Gemeinden wollen je ein Projekt für die jeweils andere planen. Aber ist das zulässig?

14.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Freiflächen-Solaranlagen werden derzeit in gleich mehreren Gemeinden im Oberallgäu vorangetrieben. Sie wollen damit einen Beitrag zur Energiewende leisten. Wie berichtet, ist dabei ein häufiger Partner der Kommunen die Solarenergie Allgäu (SEA), ein Zusammenschluss von Allgäuer Überlandwerk (AÜW) und Abfallzweckverband Kempten (ZAK). So auch beim Plan der Gemeinde Haldenwang, die bestehende Freiflächen-Solaranlage in Unterwengen an der A7 zu erweitern. Doch dafür könnten nun zwei Verfahren nötig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.