Bund Naturschutz-Vositzender lobt Feneberg-Marke „VonHier“

Der Einsatz für die Landwirte überzeugt den Bund Naturschutz-Landesvorsitzenden Richard Mergner. Über 600 Öko-Bauern stehen bei Feneberg unter Vertrag.

18.09.2022 | Stand: 11:41 Uhr

„Mit der Regionalmarke VonHier wurde Einmaliges geschaffen. Die Kombination aus höchster Bio-Qualität und Produkten aus der Region gibt es in dieser Art derzeit nur bei Feneberg.“ Das sagte der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern (BN), Richard Mergner, am Rande eines Treffens in Kempten mit Geschäftsführer Hannes Feneberg.

Dabei standen der Austausch über die Entwicklung des Ökolandbaus und die Marke VonHier im Vordergrund. Mergner lobte das Engagement von Feneberg für die Landwirtschaft der Region sowie die Erhaltung der Kulturlandschaft im durch kleinbäuerliche Strukturen geprägten Verbreitungsgebiet.

Über 400 Produkte im Sortiment

Lebensmittel der Marke VonHier stammen aus der Feneberg-Region 100 Kilometer um Kempten. Sie werden nach den Richtlinien der Öko-Anbauverbände Bioland, Naturland oder Demeter angebaut. Das Konzept wurde 1998 entwickelt, mittlerweile umfasst das Sortiment über 400 Produkte.

Der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz, Richard Mergner (links), besuchte Hannes Feneberg in der Zentrale der Firma Feneberg in Kempten. Bild: Thomas Frey

Der Erhalt der kleinstrukturierten Landwirtschaft ist auch für Hannes Feneberg ein Anliegen. „Die Zusammenarbeit mit unseren mittlerweile 600 Landwirten basiert auf gegenseitigem Vertrauen und festen Verträgen. Dadurch erhalten nicht nur die Betriebe Sicherheit, sondern auch wir.“

Lesen Sie auch: Feneberg ein weiterer Bewerber um den Supermarkt in Börwang

Lesen Sie auch

Der neue Seeger Feneberg-Markt hat jetzt auf Lebensmittelhandel

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.