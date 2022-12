Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht Flüchtlingsunterkunft in Kempten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Freitag eine Unterkunft für Geflüchtete in Kempten besucht.

24.12.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD) hat am Freitag, 23. Dezember, eine Unterkunft für Geflüchtete in Kempten besucht. Das berichtet die Politikerin auf ihrer Facebook-Seite. Laut Faeser sind in der Unterkunft Familien aus der Ukraine, aus Afghanistan, Syrien und anderen Ländern untergebracht - darunter 56 Kinder. Viele von ihnen seien vor Kriegen und politischer Verfolgung geflüchtet oder seien in ihrer Heimat nicht mehr sicher.

"Mich erfüllt es mit Stolz und tiefer Dankbarkeit, was so viele in unserem Land, in den Kommunen, im Ehrenamt leisten. Sie alle zeigen, dass wir ein solidarisches Land sind", schreibt die Bundesinnenministerin auf Facebook.

