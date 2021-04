Bundestagswahl 2021: Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse aus Kempten

Hier finden Sie das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 für die Stadt Kempten nach der Auszählung. Wer sind die Kandidaten der Parteien?

09.04.2021 | Stand: 23:59 Uhr

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Kempten stehen am Wahlabend des 26. September 2021 fest. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Während es bundesweit dann bereits Prognosen gibt, laufen die ersten Hochrechnungen und Trends in Kempten etwas später im Laufe des Abends ein.

Die Allgäuer Zeitung berichtet online umfassend und aktuell über die Bundestagswahl 2021 in der Region.

Bundestagswahl 2021 - Ergebnis in Kempten

Kempten liegt im Wahlkreis 256 Oberallgäu. Für die größeren Parteien haben sich folgende Kandidaten aufstellen lassen - sie sind per Erststimme wählbar.

CSU : -

: - Grüne: Pius Bandte

SPD : Martin Holderied



: AfD : Dr. Rainer Rothfuß

: Dr. Rainer Rothfuß FDP : Stephan Thomae

: ÖdP: Franz Josef Natterer-Babych

Natterer-Babych Die Linke : Engelbert Blessing

: Freie Wähler : Annette Hauser-Felberbaum

Bundestagswahl 2021 in Kempten - Wahlergebnis

Welches Wahlergebnis gibt es bei der Bundestagswahl 2021 in Kempten? Welcher Direktkandidat hat es geschafft? Das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Kempten finden Sie nach der Auszählung an dieser Stelle.

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 zog Dr. Gerd Müller (CSU) im Wahlkreis 256, in dem Kempten liegt, als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag ein. So haben sich vor vier Jahren im Stadtgebiet Kempten die Erststimmen auf die Kandidaten verteilt.

Dr. Gerd Müller ( CSU ): 42,8 Prozent

( ): 42,8 Prozent Katharina Schrader ( SPD ): 14,7 Prozent

( ): 14,7 Prozent Peter Felser ( AfD ): 12,5 Prozent

( ): 12,5 Prozent Erna Groll (Grüne): 9,9 Prozent

(Grüne): 9,9 Prozent Stephan Thomae ( FDP ): 8,3 Prozent

( ): 8,3 Prozent Xaver Merk (Linke): 6,1 Prozent

Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller aus Kempten tritt in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an.

Ergebnis Bundestagswahl: Welche Partei hat in Kempten gewonnen?

Außer der kreisfreien Stadt Kempten gehören auch der Landkreis Oberallgäu und der Landkreis Lindau dem "Wahlkreis 256 Oberallgäu" an. Wie im gesamten Wahlkreis wurde auch in der Stadt Kempten die CSU bei der Wahl 2017 die mit Abstand stärkste Kraft. So sahen die Ergebnisse der am besten platzierten Parteien nach den Zweitstimmen aus.

CSU : 34,0 Prozent (minus 12,5 % im Vergleich zur BTW 2013)

: 34,0 Prozent (minus 12,5 % im Vergleich zur BTW 2013) SPD : 14,3 Prozent (-5,5 %)

: 14,3 Prozent (-5,5 %) AfD : 13,4 Prozent (+8,2 %)

: 13,4 Prozent (+8,2 %) FDP : 11,7 Prozent (+5,7 %)

: 11,7 Prozent (+5,7 %) Grüne: 11,3 Prozent (+2,2%)

Linke: 7,5 Prozent (+2,5 %)

Mit etwa 300.000 Einwohnern ging der Wahlkreis Oberallgäu in die Bundestagswahl 2017. Heuer wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Die neuen Abgeordneten entscheiden über den neuen Bundeskanzler oder die neue Kanzlerin. Nach 16 Jahren tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel als Regierungschefin ab. Noch ist unklar, wie die weltweite Corona-Pandemie im Herbst 2021 Auswirkungen auf Ablauf und Ergebnis der Bundestagswahl 2021 hat.